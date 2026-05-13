Condamnare în dosarul morții lui Matthew Perry, vedeta din „Friends”. Un producător de la Hollywood ajunge la închisoare

La doi ani şi jumătate de la moartea actorului Matthew Perry, un fost producător de la Hollywood implicat în distribuirea drogului care a ucis vedeta din „Friends” a fost condamnat miercuri la doi ani de închisoare de către un tribunal din Los Angeles, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Erik Fleming a pledat vinovat pentru că a acţionat ca intermediar, cumpărând 50 de flacoane de ketamină de la un dealer şi livrându-le asistentului personal al vedetei, care i-a injectat drogul. Procurorii au solicitat o pedeapsă cu doi ani şi jumătate de închisoare.

Moartea lui Matthew Perry, găsit inconştient în cada sa cu hidromasaj în octombrie 2023, a şocat fanii „Friends” şi a provocat un val de omagii la Hollywood. Actorul în vârstă de 54 de ani, care l-a interpretat pe Chandler Bing în serialul de succes, vorbise public despre problemele sale legate de dependenţă.

„Șterge toate mesajele noastre”

El lua ketamină sub supraveghere ca parte a terapiei pentru depresie. Dar acest anestezic legal este uneori utilizat în mod abuziv în scopuri stimulatoare sau euforice, iar Matthew Perry a recidivat în dependenţă în toamna anului 2023, potrivit anchetei.

Erik Fleming, în vârstă de 55 de ani, era o cunoştinţă a lui Matthew Perry, care a avut un oarecare succes la Hollywood la începutul anilor 2000. A produs în special reality show-ul „The Surreal Life” şi a regizat filmul „My Brother the Pig”, cu Scarlett Johansson şi Eva Mendes în rolurile principale.

Ancheta a dezvăluit că acesta a obţinut drogurile de la Jasveen Sangha, o traficantă cunoscută în unele cercuri drept „regina ketaminei”. Această femeie i-a vândut fiolele care s-au dovedit fatale pentru Matthew Perry şi a fost condamnată la 15 ani de închisoare în aprilie.

„Şterge toate mesajele noastre”, i-a ordonat ea intermediarului printr-un mesaj text când a aflat de moartea vedetei.

Ketamină vândută la suprapreț

Doi medici au fost, de asemenea, condamnaţi pentru exploatarea cu bună ştiinţă a dependenţei actorului. Salvador Plasencia a fost condamnat la 30 de luni de închisoare în decembrie pentru că i-a vândut vedetei aproximativ 20 de fiole de ketamină în săptămânile premergătoare morţii sale. El se aproviziona de la Mark Chavez, un alt medic condamnat la opt luni de arest la domiciliu şi 300 de ore de muncă în folosul comunităţii.

Fiolele de ketamină au costat doar câţiva dolari, dar au fost revândute lui Matthew Perry cu 2.000 de dolari fiecare, potrivit acuzării. „Mă întreb cât va plăti idiotul ăsta”, îi scria Plasencia lui Chavez într-un mesaj text descoperit în anchetă.

Ambilor medici li s-a interzis dreptul de liberă practică.

La fel ca toţi ceilalţi suspecţi din acest caz, asistentul personal al lui Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, a pledat şi el vinovat şi a recunoscut că i-a injectat ketamină actorului. Sentinţa sa urmează să fie pronunţată la 27 mai.