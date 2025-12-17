A doilea medic implicat în moartea prin supradoză a starului Matthew Perry, din serialul „Friends”, scapă de închisoare

Fostul medic Mark Chavez și avocatul său, Matthew Binninger, sosesc pentru pronunțarea sentinței în cazul acuzației de conspirație pentru distribuirea de ketamină în legătură cu moartea prin supradoză a actorului Matthew Perry, la Curtea Districtuală a SUA din Los Angeles, California, pe 16 decembrie 2025. FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia

Al doilea dintre medicii care i-au furnizat vedetei din serialul „Friends”, actorul Matthew Perry, ketamină în lunile dinaintea supradozei fatale a fost condamnat marți de către un tribunal din California la arest la domiciliu, scrie AFP.

Doctorul Mark Chavez, în vârstă de 55 de ani, a recunoscut că este vinovat pentru furnizarea drogului, în fața unei acuzații de conspirație. Celebrul actor cumpăra acest drog cu până la 2.000 de dolari pe flacon în săptămânile dinaintea morții lui, survenită în 2023, în jacuzzi-ul casei sale din Los Angeles.

Chavez, care conducea o clinică de perfuzii cu ketamină în apropiere de San Diego, a fost condamnat la opt luni de arest la domiciliu. De asemenea, el trebuie să presteze 300 de ore de muncă în folosul comunității.

Medicul căzut acum în dizgrație a scris o rețetă frauduloasă pentru obținerea de ketamină – un anestezic care este utilizat și în terapia depresiei, dar care poate fi utilizat în mod abuziv ca drog de petrecere –, pe care apoi a furnizat-o colegului său, medicul Salvador Plasencia.

Plasencia, care în mesaje text trimise lui Chavez scria „Mă întreb cât va plăti idiotul ăsta”, a fost condamnat luna aceasta la doi ani și jumătate de închisoare.

Ambii doctori și-au depus licențele medicale.

Alte trei persoane care au recunoscut, de asemenea, că au participat la furnizarea de droguri către actor urmează să își afle pedeapsa în următoarele luni.

Printre acestea se numără Jasveen Sangha, presupusa „regină a ketaminei”, care furniza droguri clienților de lux și vedetelor și care riscă să primească o condamnare cu închisoarea de până la 65 de ani.

Asistenta personală a lui Perry și un alt bărbat au pledat vinovați în august la acuzațiile de conspirație pentru distribuirea de ketamină.

Lunga luptă a actorului cu dependența de substanțe era bine documentată, dar moartea lui la vârsta de 54 de ani i-a șocat pe fanii din întreaga lume a serialului „Friends”.

O anchetă penală a fost lansată la scurt timp după ce la autopsie medicii au descoperit că actorul avea un nivel ridicat de ketamină în organism.

Matthew Perry lua ketamină ca parte a unei terapii pentru depresie, terapie care se desfășura sub supraveghere medicală.

Însă procurorii susțin că, înainte de moartea lui, el a devenit dependent de această substanță, care are și proprietăți psihedelice și este un drog popular în mediul petrecerilor.

Difuzată pentru prima dată între 1994 și 2004, comedia „Friends” urmărea povestea a șase newyorkezi și detaliile din viețile lor de adulți, întâlnirile amoroase și carierele lor.

Serialul a atras un public numeros si i-a transformat pe actori necunoscuți în megastaruri.

Rolul interpretat de Perry, „Chandler”, un adult sarcastic și imatur, i-a adus o bogație fabuloasă, dar a ascuns o luptă întunecată cu dependența de analgezice și alcool.

În 2018, Matthew Perry a suferit o ruptură de colon cauzată de consumul de droguri și a fost supus mai multor intervenții chirurgicale.

În memoriile lui din 2022, „Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Perry a descris cum a trecut prin zeci de cure de detoxifiere.

„Am fost în mare parte treaz din 2001”, a scris el, „cu excepția a aproximativ șaizeci sau șaptezeci de mici incidente”.