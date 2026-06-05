Pedeapsă grea cu închisoarea în Olanda pentru hoții care au furat Coiful de la Coțofenești și brățările dacice

Exponate din cadrul expozitiei Aurul si argintul antic al Romaniei, stânga, Inquam Photos / Bogdan Dănescu și coiful de aur de la Coțofenești. Colaj: Ion Mateș / Hotnews

Un tribunal olandez i-a găsit vinovați pe cei trei bărbați acuzați de furtul Coifului de la Coțofenești și a trei brățări dacice de aur, obiecte din patrimoniul României împrumutate unui muzeu olandez, transmit vineri AFP și Agerpres.

Cei trei inculpați au fost condamnați la câte 47 luni de închisoare.

„Furtul de artă a avut un impact enorm și a dus la multe tulburări în Olanda și România. Au apărut tulburări în lumea artei internaționale, chiar dacă Muzeul Drents a respectat toate cerințele de siguranță, așa cum reiese din raportul de asigurare”, a declarat judecătorul de caz în pronunțarea sentinței, citat de RTV.

Magistratul a amintit că între 250 și 275 de grame de explozibil au fost folosite pentru a forța intrarea în Muzeul Drents din Assen unde erau expuse comorile din patrimoniul României și a spus că o grenadă de mână obișnuită cântărește între 150 și 200 de grame. „Muzeul Drents nu a putut face față unei asemenea forțe”, a declarat judecătorul.

Instanța din Olanda a pronunțat sentințe mai grele decât cele cerute de procurori

Instanța a considerat că muzeele ar putea fi mai puțin dispuse să predea comori de artă din cauza unor astfel de infracțiuni grave. Instanța a amintit și de cuvintele directorului Muzeului Drents, Robert van Langh: „Este vorba despre un patrimoniu care nu aparține unei singure persoane, ci tuturor”.

Judecătorul a declarat că nu poate distinge între rolurile jucate de cei trei în restituirea comorilor de artă. Jan B. (21 de ani) și Douglas Chesley W (37 de ani). încheiaseră o înțelegere cu Ministerul Public din Olanda care includea o pedeapsă de 44 de luni de închisoare în schimbul dezvăluirii locului în care se află comorile.

Însă judecătorul a considerat că gravitatea jafului este de o asemenea importanță încât „doar o pedeapsă grea cu închisoarea poate fi suficientă”. Dat fiind faptul că judecătorul a pronunțat o sentință mai dură decât cea promisă de procurori, cei doi bărbați pot ataca decizia.

Al treilea inculpat, identificat în documentele juridice drept Bernhard Z. (35 de ani), a refuzat să coopereze cu anchetatorii olandezi.

Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările dacice au ajuns înapoi în România

Coiful de aur de la Coțofenești și două brățări de aur dintre cele trei furate au fost recuperate la începutul lunii aprilie de autoritățile olandeze, după o înțelegere între suspecți și procurori. Comorile au fost aduse înapoi în România și expuse la Muzeul Național de Istorie mai târziu în cursul lunii respective.

O a treia brățară dacică nu a fost recuperată și soarta ei rămâne incertă.

Coiful de aur de la Coțofenești și cele trei brățări de aur au făcut parte din expoziția Dacia – Tărâmul Aurului și Argintului, care a fost expusă anul trecut la Muzeul Drents din Assen.

Cu câteva zile înainte de închiderea expoziției și readucerea exponatelor la Muzeul Național de Istorie din București, în 25 ianuarie 2025, trei bărbați au detonat o intrare din spate a muzeului din Assen și în doar câteva minute au ieșit cu cele patru artefacte românești. În lunile care au urmat jafului, mai multe persoane au fost arestate.