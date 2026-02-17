Înalta Curte a anulat condamnarea fostului ministru PSD Dan Șova. „Faptele s-au prescris”

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat marți condamnarea la trei ani de închisoare cu suspendare pe care o primise fostul senator PSD Dan Șova în dosarul „CET Govora”, în care a fost acuzat de trafic de influență, potrivit Agerpres.

Șova fusese condamnat la trei ani de închisoare cu executare, în iunie 2018, însă a fost eliberat din penitenciar după doar șase luni, deoarece pedeapsa i-a fost anulată în baza unei decizii prin care Curtea Constituțională a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de cinci judecători de la ÎCCJ.

Curtea de Apel București l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare, la rejudecare, în noiembrie 2021, dar la apel ÎCCJ a schimbat pedeapsa în una de trei ani cu suspendare.

Șova a atacat decizia ÎCCJ printr-un recurs în casație, o cale extraordinară de atac, iar ÎCCJ i-a dat câștig de cauză marți, pe motiv că faptele s-au prescris.

Decizia de confiscare a sumei de 100.000 de euro de la Dan Șova a rămas în vigoare.

„Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Şova Dan-Coman împotriva deciziei penale nr. 90/A din data de 01 martie 2023 pronunţate de ÎCCJ, în dosarul nr. 3070/1/2021. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Cpp, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Cpp, reconfigurat prin Decizia nr.50/2025 a Curţii Constituţionale şi art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. Anulează formele de executare emise în cauză cu privire la inculpatul Şova Dan-Coman. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Definitivă”, a decis marți ÎCCJ.

Acuzațiile DNA în cazul lui Dan Șova

Dan Șova, senator PSD între 2008 și 2016, a fost acuzat de Direcția Națională Anticorupție că, în perioada octombrie 2011 – iulie 2014, a cerut și a primit în total 100.000 de euro de la un denunțător pentru a-l face pe Mihai Bălan, la acea vreme director general al CET Govora, să asigure încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu o anumită societate de avocatură, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro pe lună.

Potrivit DNA, Mihai Bălan a produs un prejudiciu în dauna CET Govora de peste 1,3 milioane lei (suma totală decontată cu o frecvenţă lunară, în baza celor două contracte), concomitent cu obţinerea unor foloase necuvenite, în acelaşi cuantum, de către firma de avocatură.

Procurorii anticorupție spuneau că, în perioada decembrie 2011 – decembrie 2012, societatea de avocaţi a emis lunar către CET Govora facturi pentru activităţile de asistenţă juridică prestate.

În aceeaşi perioadă, conform DNA, Dan Șova a încasat de la societatea de avocaţi în total 60.000 de euro.

În cea de a doua perioadă contractuală, potrivit procurorilor, Dan Şova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro. Cea mai mare parte a banilor primiţi de Şova au fost orientaţi, în mod direct, către stingerea unei datorii provenite din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil situat în Bucureşti, mai nota DNA.