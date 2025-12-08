Condamnări grele pentru soldații ruși care l-au ucis pe „Cowboyul din Donbas”, un american pro-Putin care se oferise să lupte pentru Rusia în Ucraina

Vladislav Agalțev (31 de ani) este unul dintre cei trei soldați ruși condamnați de tribunalul militar din Donețk în dosarul privind moartea lui Russell Bentley. Credit: not supplied / WillWest News / Profimedia

Trei soldați ruși au primit pedepse de până la 12 ani de închisoare, luni, pentru că l-au torturat și ucis pe Russell Bentley, un american în vârstă de 63 de ani, care se oferise voluntar să lupte pentru Rusia împotriva Ucrainei, transmite Reuters.

Bentley, supranumit „Cowboyul din Donbas”, a dispărut în aprilie 2024, în Donețkul aflat sub control rusesc, în contextul unui bombardament efectuat de forțele ucrainene. Anchetatorii au spus că soldații ruși l-au bătut și torturat până la moarte, iar apoi au încercat să mușamalizeze crima, punându-i trupul într-o mașină pe care au aruncat-o în aer.

Un tribunal militar din Donețk i-a condamnat pe doi dintre soldați la 12 ani de închisoare, iar al treilea a primit o pedeapsă de 11 ani.

Cazul a pus Moscova în dificultate, deoarece oficialii ruși i-au încurajat pe străini să lupte de partea Rusiei în războiul din Ucraina, iar autoritățile au încercat să prezinte evenimentul drept unul tragic și izolat.

Bloggerii ucraineni au descris moartea lui Bentley ca pe un avertisment pentru străinii care se gândesc să se alăture efortului rusesc de război.

Instanța a declarat că Bentley, care apăruse la televiziunea de stat pentru a critica guvernul SUA, a fost torturat până la moarte în încercarea de a obține ceea ce ar fi fost o mărturie falsă că aparținea unui grup ucrainean de sabotaj și spionaj și că era responsabil pentru atacul cu rachete asupra Donețkului.

De la stângist texan, la „propagandist pro-Putin”

Bentley apăruse într-un articol din 2022 al publicației americane Rolling Stone, în care era descrisă transformarea sa, de la un stângist texan, la „propagandist pro-Putin”. Obținuse cetățenia rusă și lucrase pentru serviciul de știri Sputnik, controlat de statul rus.

Potrivit declarațiilor din instanță, soldații l-au găsit pe Bentley lângă o unitate de reparații militare, pregătindu-se să filmeze urmările atacului ucrainean. El le-a spus că era jurnalist, dar aceștia au ignorat explicația, i-au pus un sac pe cap și l-au bătut și torturat până la moarte.

Reporterul de război de la televiziunea de stat rusă, Evgheni Poddubnîi, s-a numărat printre cei care i-au adus un omagiu, spunând că este trist că Bentley a fost ucis de cei pe care îi considera ai săi, dar că măcar ucigașii au fost aduși în fața justiției.