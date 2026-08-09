„Condiția obligatorie” pentru a fi infracțiune răspândirea de informații false de tip „ambulanțele care fură copii”. Poliția, despre cazul din Cluj

Informațiile preliminare arată că incidentul din comuna clujeană Recea-Cristur, unde mai multe persoane au atacat o ambulanță, a fost influențat de informații false și zvonuri din mediul online cu privire la presupuse „ambulanțe negre” sau „ambulanțe care fură copii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Georgian Drăgan.

El a comentat cazul, duminică, într-o intervenție la Antena 3, și a tras un semnal de alarmă asupra pericolului pe care îl reprezintă răspândirea unor astfel de informații false.

„Atragem atenția în mod deosebit asupra pericolului reprezentat de răspândirea în spațiul public și pe platforme de socializare a unor informații false referitoare la activitatea ambulanțelor și a serviciilor de urgență. Aș dori să precizez foarte clar că nu au existat niciodată în România situații în care o ambulanță, cu oameni în ea, să meargă și să ia copiii de pe stradă, așa cum fals se spune în spațiul public”, a declarat Georgian Drăgan.

Incident „influențat” de informații false de pe rețelele sociale despre „ambulanțe care fură copii”

Reprezentantul Poliției a amintit că în cazul incidentului din Cluj au fost reținuți trei tineri.

„Dosarul penal este întocmit de către polițiști din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Așadar, vorbim de infracțiuni grave, mai ales că vorbim de atacarea unei ambulanțe, care se afla în acel loc pentru a acorda sprijin unei persoane care avea această nevoie”, a explicat Georgian Drăgan.

Drăgan a precizat că autoritățile continuă cercetările „pentru a se stabili foarte clar de unde a pornit acest conflict, de unde au avut persoanele respective aceste informații și dacă s-au lăsat influențate sau nu din spațiul public cu privire la aceste informații”.

„Potrivit primelor informații, informații preliminare disponibile la acest moment (…), incidentul produs la Recea-Cristur a fost influențat de anumite informații false și zvonuri care circulă în mediul online cu privire la presupuse «ambulanțe negre» sau «ambulanțe care fură copii»”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Condiția pentru ca răspândirea de informații false să fie infracțiune, nu contravenție

Purtătorul de cuvânt al Poliției a explicat că o astfel de faptă constituie infracțiune doar atunci când afectează siguranța națională.

„Pentru a putea fi infracțiune, conform cadrului legislativ incident astăzi, acele informații false care sunt comunicate în spațiul public trebuie să aducă atingere siguranței naționale. Aceasta este o condiție obligatorie ca fapta respectivă să reprezinte infracțiune. Tocmai de aceea, oricând este binevenită o analiză a cadrului legal incident, pentru a fi pus în acord cu ceea ce se întâmplă în special în zona rețelelor de socializare”, a spus Georgian Drăgan.

El i-a îndemnat pe cetățeni „să verificile informațiile doar din surse oficiale”.

„O să continuăm aceste campanii de informare a oamenilor pentru a verifica informațiile disponibile pe rețelele de socializare și pentru a nu le distribui decât atunci când sunt sigure că acele informații sunt reale”, a mai declarat Georgian Drăgan.