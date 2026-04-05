Condiția pusă de Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după amenințările lui Trump

Mehdi Tabatabaei, adjunctul pentru comunicații și informații din cancelaria președintelui Pezeshkian, a răspuns ultimatumului dat de președintele american Donald Trump și a declarat că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă abia după ce Iranul va primi compensații financiare pentru pagubele provocate de război.

Tabatabaei l-a acuzat pe liderul Statelor Unite că a declanșat un „război total în regiune”, potrivit CNN.

„Strâmtoarea Ormuz se va redeschide doar atunci când, în baza unui nou regim juridic, daunele provocate de războiul impus vor fi compensate integral dintr-o parte din veniturile din taxele de tranzit”, a declarat oficialul iranian, duminică, într-o postare pe platforma X.

Ce declarase Trump

Reacția lui Mehdi Tabatabaei vine în contextul în care Donald Trump a lansat noi amenințări la adresa Iranului, pe tema blocajului din Strâmtoarea Ormuz, unde pe timp de pace trecea aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale lichefiate.

„Marți vor fi Ziua Centralei Electrice și Ziua Podului, toate la un loc, în Iran. Nu va exista nimic asemănător! Deschideți nenorocita de strâmtoare, nebuni ticăloși, sau veți trăi în iad”, a scris Donald Trump pe Truth Social, sugerând care vor fi următoarele ținte ale armatei SUA în eventualitatea în care Teheranul nu deschide Strâmtoarea Ormuz.

Mehdi Tabatabaei nu este singurul oficial iranian care a reacționat după declarațiile lui Trump. Un răspuns a avut și președintele parlamentului iranian, pe rețelele sociale.

„Mișcările voastre nechibzuite duc Statele Unite într-un iad pentru fiecare familie, iar întreaga noastră regiune va arde pentru că insistați să urmați ordinele lui Netanyahu. Să nu faceți vreo greșeală, nu veți câștiga nimic prin crime de război. Singura soluție reală este respectarea drepturilor poporului iranian și încetarea acestui joc periculos”, a declarat Mohammad-Bagher Ghalibaf, citat de The Guardian.

Trump a fost criticat inclusiv pe plan intern

Valul de amenințări lansate la adresa Teheranului i-a atras președintelui critici atât din partea opoziției democrate, cât și din partea unor republicani.

Senatorul democrat Chuck Schumer, liderul minorității democrate din Senatul SUA, a spus că Trump „turuie ca un nebun scăpat de sub control”.

Fosta congresmenă Marjorie Taylor Greene, republicană din Georgia, cândva o aliată a actualului președinte, l-a acuzat că are o abordare „nebunească”. Don Bacon, republican din Nebraska, a afirmat că „americanii nu vor ca președintele lor să fie profan și vulgar”. „Parte din leadership este autocontrolul”, a adăugat acesta, potrivit The New York Times.