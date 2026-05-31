Condiția pusă de negociatorii iranieni pentru a accepta un acord cu Trump. „Nu au încredere nici în vorbele inamicului, nici în promisiunile sale”

Negociatorul-șef al Iranului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că Teheranul nu va accepta niciun acord cu Statele Unite dacă acesta nu asigură „drepturile poporului iranian”, a transmis AFP.

Într-un mesaj video transmis duminică de televiziunea de stat, Ghalibaf a spus că negociatorii iranienini „nu au încredere nici în vorbele inamicului, nici în promisiunile sale”.

„Nu vom aproba niciun acord până nu vom fi siguri că drepturile poporului iranian au fost respectate”, a adăugat el.

Teheranul și Washingtonul continuă să facă schimb de propuneri pentru cadrul unui potențial acord care să pună capăt războiului izbucnit în 28 februarie.

Trump a propus termeni „mai duri”

Sâmbătă, publicațiile americane The New York Times și Axios au relatat că președintele Donald Trump a înaintat o nouă propunere de cadru, despre care partea iraniană consideră că prevede termeni „mai duri”.

Președintele american declarase, vineri, într-o postare pe rețelele sociale, că Iranul „trebuie să fie de acord că nu vor avea niciodată o bombă sau armă nucleară”, că „Strâmtoarea Ormuz trebuie să fie deschisă imediat”, fără taxe sau restricții de trafic, și că minele amplasate de Iran pe calea navigabilă trebuie „eliminate”, potrivit CNN.

Într-o replică acordată sâmbătă, Mohsen Rezaie, consilier al liderului suprem iranian Mojtaba Khamenei, l-a acuzat pe Trump că „trădează diplomația pentru a treia oară”, sugerând că Teheranul se aștepta la o astfel de poziție din partea liderului de la Casa Albă.

Iranul consideră că printre drepturile sale cheie pentru un eventual acord cu SUA se numără ridicarea sancțiunilor și deblocarea activelor înghețate în bănci din străinătate.