Condiția pusă de Putin emisarului lui Trump ca să se vadă cu el

Înainte de prima întâlnire, lui Witkoff i s-a cerut de către Vladimir Putin un singur lucru, dar complet neobișnuit având în vedere dificultatea discuțiilor și consecințele tratativelor care urmau să aibă loc. Putin i-a spus să vină la Kremlin neînsoțit de agenți CIA, personal diplomatic sau translator.

Steve Witkoff, un miliardar cu averea făcută în domeniul imobiliar și un partener vechi de golf al lui Donald Trump, era de numai câteva zile emisarul special pentru Orientul Mijlociu al președintelui american, când a primit un mesaj suprinzător de la prințul moștentor al Arabiei Saudite, scrie Wall Street Journal.

De ce a fost evitat Kellogg

Vladimir Putin era interesat să se întâlnească cu Witkoff, atât de interesat în ar fi fost dispus să accepte eliberarea unui prizonier american. Invitația a venit de la reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, prin intermediul prințului saudit Mohammed bin Salman.

Însă lui Witkoff i s-a pus o condiție pentru ca întrevederea cu Putin să aibă loc: să vină la Moscova neînsoțit de agenți CIA și de personal diplomatic. Emisarul lui Trump nu a avut voie să vină însoțit nici măcar de un translator.

Potrivit WSJ, partea rusă a studiat profilul psihologic al persoanelor cu care Donald Trump s-a reîntors la Casa Albă la începutul celui de-al doilea mandat și cu care s-ar putea discuta despre o eventuală înțelegere privind Ucraina, înțelegere care să fie favorabilă Moscovei.

Primul luat în calcul a fost Keith Kellogg, fost general-locotenent în armata americană desemnat apoi emisar special al SUA pentru Ucraina și Rusia. Serviciile secrete rusești i-au semnalat lui Putin că fiica lui Kellogg are o organizație caritabilă în Ucraina, ceea ce a fost un semnal de alarmă pentru Moscova.

În plus, îaninte ca Trump să-și preia oficial al doilea mandat pe 20 ianuarie 2025, Tucker Carlson i-a transmis lui Kellogg că Putin este gata să discute direct cu un reprezentant al SUA, ofertă pe care fostul general a ignorat-o.

În consecință, interesul rușilor s-a îndreptat către Witkoff, care inițial fusese desemnat să medieze un acord între Israel și Hamas pentru încetarea ostilităților în Fâșia Gaza.

Șase întâlniri dintre Witkoff și Putin

Steve Witkoff a mers de șase ori în Rusia pentru a discuta termenii păcii între Rusia și Ucraina. Prima întrevedere, cea despre care a relatat WSJ, a avut loc în prima jumătate a lunii februarie. Alte întrevederi au avut loc în martie și apoi în aprilie.

La aceasta din urmă, Putin și Witkoff au discutat mai bine de patru ore, întrevederea având loc, de data aceasta, la Sankt-Petersburg, nu în Moscova.

Ultima dată s-a întâlnit cu Vladimir Putin pe 2 decembrie, întrevedere la care Witkoff a fost însoțit de Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump.

Chiar înainte de întâlnire, Putin a avertizat Europa că va suferi o înfrângere rapidă dacă va intra în război cu Rusia și a respins contrapropunerile europene privind pacea în Ucraina, considerându-le absolut inacceptabile pentru Rusia.

„Mă bucur foarte mult să vă văd”, le-a spus Putin lui Witkoff și Kushner când s-au întâlnit la Kremlin.

„Este un oraș magnific”, i-a spus Witkoff lui Putin, după ce emisarul american s-a plimbat mai devreme cu Jared Kushner și cu trimisul liderului rus, Kirill Dmitriev, în Piața Roșie, lângă mausoleul fondatorului statului sovietic, Vladimir Lenin.

Dmitriev și consilierul lui Putin, Iuri Ușakov, au participat și ei la întâlnirea de la Kremlin, alături de traducători.