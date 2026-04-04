Condiţii excelente de schi la Sinaia, de Florii, spun salvamontiștii. Au însă un avertisment pentru turiști: „Mare atenţie!”

Salvamont Sinaia spune că pe pârtiile din staţiune sunt condiţii excelente de schi, iar ziua de Florii se anunţă una cu vreme bună. Salvamontiștii le recomandă turiștilor să nu iasă în afara pârtiilor, pentru că riscă să se accidenteze din cauza zăpezii apoase.

Reprezentanții Salvamont Sinaia spun că pe pârtiile din Valea Dorului, Valea Soarelui și Călugăr zăpada este „excelentă, iar duminică se anunță „zi faină”, după ce sâmbătă, vizibilitatea a fost proastă până după-amiază. La 2000 de metri altitudine în Bucegi a fost ceaţă, iar unele instalaţii de transport pe cablu fie nu au pornit, fie au pornit cu întârziere.

Într-un mesaj postat sâmbătă seară pe Facebook, Salvamont Sinaia atrage atenția schiorilor să nu iasă în afara pârtiilor, pentru că riscă să se accidenteze: „În afara pârtiilor, zăpadă foarte grea şi apoasă. Mare atenţie la orele după-amiezii pe pantele estice, unde zăpada a stat la „copt” toată ziua şi riscă să se rupă. Şi se rupe cu o zăpadă foarte grea şi apoasă, fără alunecare şi fără portanţă, care se transformă în ciment in jurul picioarelor şi schiurilor dacă a început să curgă. Mare atenţie!”.

Cei care vor să meagă în drumeţie pe munte sunt sfătuiţi să aibă parazăpezi.