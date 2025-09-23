Condițiile Italiei pentru recunoașterea unui stat palestinian. Meloni: „Trebuie să stabilim prioritățile corecte”

Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelienni sunt eliberați, iar gruparea Hamas este exclusă de la orice rol în guvernarea sa, a declarat premierul Giorgia Meloni, citată de Reuters.

„Nu sunt împotriva recunoașterii Palestinei, dar trebuie să ne stabilim prioritățile corecte”, a declarat Meloni, anunțând că guvernul ei va prezenta o moțiune în Parlament pe acest subiect.

Vorbind presei de la New York, unde participă la Adunarea Generală a ONU, Meloni a spus că presiunea internațională ar trebui pusă mai mult pe Hamas decât pe Israel, învinuind gruparea pentru că a început războiul și că blochează pacea prin refuzul de a preda ostaticii.

Meloni conduce un guvern de dreapta care a fost printre cei mai fermi aliați ai Israelului în Uniunea Europeană și a refuzat să ia exemplul altor țări din G7, precum Marea Britanie, Canada și Franța, care au recunoscut statalitatea Palestinei.

Declarațiile lui Meloni survin la o zi după proteste de amploare în Italia în favoarea cauzei palestinieni. Docheri aflați în grevă au blocat drumurile de acces către porturile din Italia, iar violențe au apărut la un protest pro-palestinian în centrul orașului Milano, protest organizat de sindicate împotriva ofensivei Israelului din Gaza.

Docherii susțin că vor să împiedice folosirea Italiei ca țară de tranzit pentru transporturile de arme și alte echipamente către Israelul aflat în război cu Hamas în Gaza.

Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care s-au adunat în jurul gării centrale din Milano.

De asemenea, presa italiană scrie că demonstranții au încercat să oprească circulația pe o autostradă din apropierea orașului Bologna. În Napoli, au fost ciocniri cu poliția atunci când protestatarii au forțat intrarea în gară, unii dintre ei reușind să ajungă pe șine și să provoace astfel întârzieri în circulația trenurilor.

Alte mii de oameni au ieșit pe străzi și în alte orașe, școlile au fost închise și au apărut perturbări ale transportului în comun. La Genoa, în nord-vestul Italiei, la o manifestație de câteva sute de persoane din zona portului, au fost fluturate steaguri palestiniene. La Livorno intrarea în port a fost blocată, iar un protest similar a avut loc și la Trieste, în nord-estul țării.