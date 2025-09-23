Condițiile PSD ca să nu voteze moțiunea simplă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu, inițiată de AUR

În ședința de marți a coaliției, care a durat mai bine de cinci ore, la un moment dat a fost invitată și ministra Mediului, Diana Buzoianu. PSD o critică și o acuză că a întârziat o serie de avize pentru ca lucrările la patru hidrocentrale din țară să continue.

Acuzațiile PSD au venit de luni, prin vocea senatorului Daniel Zamfir, în contextul în care AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, pe același subiect – hidrocentralele.

Votul asupra moțiunii simple urmează să aibă loc miercuri, de la ora 10:00, la Camera Deputaților.

Condițiile PSD

PSD a spus în ședința coaliției de marți că deputații partidului nu vor vota moțiunea doar dacă Diana Buzoianu semnează avizul de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani.

În timpul ședinței, ministra Mediului și-a luat angajamentul că va semna actele necesare, însă surse din PSD spun, pentru HotNews, că partidul așteaptă și o ieșire publică a Dianei Buzoianu în care să susțină același lucru.

„Trebuie să semneze rapid pentru hidrocentrala Pașcani și ulterior pentru altele trei. Doamna Buzoianu s-a angajat în timpul ședinței că va semna Pașcaniul”, spun surse politice din PSD.

Altfel, în lipsa unei poziții clare a ministrei USR, PSD este hotărât să voteze moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva Dianei Buzoianu.

USR a cerut, în timpul ședinței de coaliție de marți, ca moțiunea simplă să fie respinsă miercuri, însă „PSD nu a dat un răspuns”, conform surselor din coaliție cu care HotNews a discutat.

Senator PSD: Diana Buzoianu nu mai poate continua în funcția de ministru

Senatorul PSD Daniel Zamfir a susținut luni la Parlament că este de acord cu moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrei Diana Buzoianu, dar a spus că nu este un atac la adresa colegilor săi din USR, alături de care PSD se află la guvernare.

Senatorul USR Cristian Ghinea a spus, tot luni, că astfel de declarații reprezintă „o agresiune” în coaliția de guvernare și acuză că PSD „a infestat toate instituțiile” și este deranjat de schimbările făcute de Buzoianu la conducerea unor companii.

Diana Buzoianu a dat asigurări încă de luni că va semna acordul de mediu pentru hidrocentrala de la Pașcani

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a spus încă din timpul dezbaterii moțiunii simple de luni că va semna actele necesare pentru Hidrocentrala de la Pașcani. Ea a spus că acordul de mediu pentru această hidrocentrală va fi pus în dezbatere publică săptămâna asta sau cel târziu săptămâna viitoare.

„În aceste trei luni de zile, am analizat prioritar hidrocentrala de la Paşcani pentru că aceasta era cea mai avansată şi pentru că hidrocentrala de la Paşcani avea în etapele cele mai avansate analiza făcută. Am cerut inclusiv o decizie şi un studiu de la Apele Române care să vină să ne spună exact dacă datele care au fost date în studiul Hidroelectrica erau obiective. Zilele acestea a venit acest studiu. Reiese foarte clar că aceste lucrări sunt nişte lucrări care nu au un rol esenţial pentru energie, ele având practic o capacitate de 9.4 MW. Ştiţi cât înseamnă 9,4 MW? Că să râdeţi am înţeles, râdeţi de o ţară întreagă. Ştiţi cât înseamnă asta? Mai puţin de 0,05% din capacitate”, a spus ea luni, citată de News.ro.

„În ceea ce priveşte celelalte trei hidrocentrale, cea de la Cerna-Motrul-Tismana, Cornetu-Avric, Surduc-Siriu, toate acestea urmează stadiile legale, toate acestea urmează legislaţia în vigoare şi analiza va fi făcută într-un comitet interministerial, care va analiza obiectiv toate informaţiile”, a mai spus Diana Buzoianu.