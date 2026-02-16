Condițiile puse de liderul PSD pentru a nu retrage încrederea premierului. „Nu joc în cartea «Geneza, după Bolojan»”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că fără prezența partidului său în actuala coaliție de guvernare „probabil că astăzi am fi avut o ordonanță de urgență cu tăieri peste tot” și a spus că susținerea social-democraților pentru premierul Ilie Bolojan „depinde foarte mult” de bugetul pentru 2026 și prioritățile care vor fi convenite.

Întrebat luni seară la România TV dacă „îl apucă tricoul cu mânecă scurtă sau nu” pe Ilie Bolojan, o aluzie la eventuala demitere a actualului premier, Sorin Grindeanu a spus: „Depinde foarte mult (…) de buget”.

„Accentele astea mesianice pe mine nu mă impresionează. Nu joc nici în cartea asta, să zic așa, «Geneza, după Bolojan». Pe noi ne interesează niște lucruri simple acum, relansarea economică, banii de investiții, pachetul de solidaritate. Dacă aceste lucruri vor trece, atunci vom avea buget și atunci vom avea în continuare prim-ministru. Dacă iar începem cu discuții și cu tot felul de știri pe surse, atunci nu vom avea buget și vom retrage încrederea premierului”, a continuat liderul PSD.

Cum explică prezența PSD în coaliția pe care o critică

Sorin Grindeanu a spus că „una din explicații ar fi chiar situația de astăzi”, când, la cererea PSD și a ministerelor de resort, partidele din coaliția de guvernare au convenit ca sistemul medical, educația și angajații din structurile de siguranță publică să fie exceptați de la reducerile de salarii.

„Dacă n-am fi fost acolo, în această coaliție, probabil că astăzi am fi avut o ordonanță de urgență cu tăieri peste tot, și la Sănătate, și la Educație, și la Poliție, și la Armată, și la toate categoriile amintite. Poate e prea puțin, dar este ceva. Să știți că de aceea consider că astăzi (…) poate fi un început, un început pe care mi-l doresc să fie unul de acum încolo nu doar cu știri din acestea negative, ci să însemne relansare economică, să vorbim despre investiții, să vorbim despre programe”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Întrebat despre partenerii din coaliție care critică fostele guvernări, liderul PSD a respins acuzațiile drept „propagandă”.

„Asta e o chestiune care, de asemenea, face parte dintr-o propagandă la care, astăzi am văzut și zilele trecute, fostul prim-ministru Marcel Ciolacu a dat explicații. Domne`, eu sunt mândru că am făcut parte din guvernul Ciolacu, ca și din guvernul Ciucă”, a mai declarat social-democratul.