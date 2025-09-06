Conducerea celei mai mari școli din București și-a dat demisia în bloc, cu două zile înainte de începerea cursurilor. Părinții amenință cu acțiuni în instanță

Aproximativ 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a sunt obligați să învețe provizoriu după un program stabilit de conducerea Școlii 195 din București, după ce procesul de renovare și extindere a instituției de învățământ nu a fost finalizat la timp. Mai mult, cei care conduc școala au anunțat, sâmbătă, cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, că demisionează în bloc, potrivit Edupedu.ro.

Școala nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, se află în centrul unui scandal după ce conducerea instituției, directorul principal și directorii adjuncți, și-a dat demisia în bloc. Informația a fost confirmată, sâmbătă, de directoarea școlii, Ștefania Voicu, pentru Edupedu.ro care, întrebată de motivul demisiei, nu a oferit un răspuns.

În paralel, păinții a aproximativ 230 de copii în vârstă de 8-9 ani, din 10 clase de a III-a, reclamă că vineri, pe 5 septembrie, în ajunul începerii școlii, conducerea le-a comunicat că elevii vor învăța după un program provizoriu, de la 11:20 și până la 14:00. Ei descriu situația actuală a școlii prin trei cuvinte: „haos, abuz și intimidare”.

Părinții acuză că, fără nicio consultare prealabilă și fără o analiză de impact, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, cum de altfel au declarat recent atât Ministerul Educației, cât și Inspectorul școlar general”.

Ministrul Educației, Daniel David, a avertizat în martie 2025 că, din anul școlar 2025-2026, nu mai este legal ca elevii să învețe în trei schimburi.

Școala, într-un amplu proces de renovare

De asemenea, părinții spun și că școala a intrat într-un amplu proces de renovare și extindere, iar organizarea procesului de învățământ a fost lăsată pe ultima sută de metri, pentru aproximativ 2.000 de elevi. La dispoziție rămân doar două corpuri active și containere „amplasate efectiv pe trotuar, în parcare, în ciuda faptului că școala oricum este supraaglomerată, în total fiind aproximativ 86 de clase”, reclamă părinți într-un document transmis Edupedu.ro.

Situația de la școală ridică întrebări legate de efectele asupra familiilor, spun ei: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.

Părinții merg în instanță

Totodată, părinții afirmă că, în paralel, s-a declanșat „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare a acestora și a copiilor, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

„În acest sens, noi, părinții a 230 de elevi, am luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”, se arată în sesizarea transmisă către Edupedu.ro.

Izabela Nichifor, părintele unui elev de clasa a III-a, avocat, spune că în instanță vor fi atacate acte administrative precum „decizia Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat acest program”. „Nu avem un format fizic al acestei decizii, dar operațiunea juridică există la acest moment, pentru că ni s-a comunicat un program aprobat chiar și provizoriu”, adaugă ea.

Mai multe școli din Capitală în renovare

Pe 27 august, Edupedu.ro a relatat că, la doar două săptămâni înainte de începerea școlii, elevii de la nr. 195 nu știau în ce schimb vor învăța și de la ce oră vor începe cursurile. Situația era cauzată de șantierul de extindere și modernizare, cu termen de finalizare septembrie 2026, potrivit primarului Robert Negoiță.

Părinții primiseră atunci un formular online cu trei variante de program, inclusiv una care propunea reducerea orelor la 45 de minute și rotația claselor, fără să se precizeze frecvența acestei alternări. Conducerea școlii declara atunci pentru Edupedu.ro că „se analizează organizarea programului în două schimburi” și că va solicita aprobarea Inspectoratului Școlar al Municipiului București pentru eventualele modificări.

Situații similare se regăsesc și în alte școli din Capitală. La Școala Gimnazială nr. 280 din Rahova, cei peste 1.600 de elevi vor începe luni, 8 septembrie, cursurile în două schimburi, însă cu un program „decalat”.