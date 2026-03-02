Conducerea PSD, în ședință chiar înainte de reuniunea liderilor Coaliției / Discuțiile au loc pe fundalul amenințărilor la adresa lui Bolojan și USR

Liderii PSD se reunesc luni la sediul partidului, chiar înainte de întâlnirea reprezentanților partidelor din coaliție. Este de așteptat ca social-democrații să discute despre bugetul pentru anul 2026, dar și despre consultarea internă cu privire la participarea PSD la guvernare.

De la ora 10:00, conducerea PSD se va reuni la sediul partidului din șoseaua Kiseleff pentru o ședință a Biroului Permanent Național din care fac parte președintele Sorin Grindeanu, cei 5 prim-vicepreședinți, cei 20 de vicepreședinți, secretarul general al partidului, Claudiu Manda și președintele consiliului național al PSD, Mihai Tudose.

Potrivit informațiilor HotNews, liderii nu au primit o listă cu temele ce urmează să fie discutate. Este însă de așteptat ca Bugetul – principalul subiect aflat în dezbatere în coaliție – și referendumul intern să se regăsească pe ordinea de zi.

Rezultatele consultării partidului, încă așteptate

Întâlnirea șefilor PSD are loc în contextul în care, în decembrie, Sorin Grindeanu a anunțat că va consulta membrii PSD pentru a decide dacă partidul va rămâne sau nu în continuare în coaliție. Această consultare ar urma să fie gata după finalizarea bugetului național.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută G4Media, Sorin Grindeanu a spus că ia în calcul extinderea sondajului:

„O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care ţin de buget, (…), dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliţie în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Şi dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR şi cu un alt prim-ministru dat de PNL”, a explicat Grindeanu pentru G4Media.

La începutul forumului național al activiștilor PES din România care a avut loc sâmbătă, europarlamentarul Victor Negrescu, coordonatorul activiștilor PES din România și prim-vicepreședinte al PSD, a întrebat membrii și simpatizanții prezenți la eveniment dacă își doresc o altă formulă guvernamentală, care să rămână în continuare pro-europeană.

Toate persoanele din sală au strigat că da. „Domnule președinte, prima consultare a fost realizată”, i-a transmis Negrescu lui Grindeanu de pe scenă, după reacția sălii.

PSD condiționează adoptarea bugetului

Șeful PSD a declarat de mai multe ori că dacă propunerile social-democraților nu se vor regăsi în buget, aceștia nu vor vota proiectul atunci când va ajunge în Parlament.

„Dacă vrei şi îţi doreşti să ai parteneri PSD-ul, trebuie să ai în acest buget şi viziunile de stânga, reprezentate de Partidul Social-Democrat”, a declarat Grindeanu sâmbătă.

„În bugetul pentru 2026 trebuie să se regăsească următoarele lucruri: bani pentru investițiile naționale, autostrăzi, spitale. Bani pentru investițiile locale derulate prin ministerul Dezvoltării, pachetul de solidaritate și nicio unitate administrativ-teritorială să nu primească mai puțini bani decât anul trecut. Toate taxele colectate local, să rămână local”, a mai explicat liderul social-democraților.

Pachetul de solidaritate la care face referire Grindeanu a fost anunțat în urma unei ședințe a partidului pe 1 februarie. E vorba despre un pachet de ajutoare financiare „în două tranșe egale, aprilie și decembrie, pentru 2.8 milioane de persoane”:

1.000 de lei pentru 1,24 milioane de pensionari cu venituri sub 1.500 de lei;

800 de lei pentru 497 mii de pensionari cu venituri între 1.501-2.000 de lei;

600 de lei pentru 612 mii de pensionari cu venituri între 2.001- 3.000 de lei.

Surse PSD au explicat pentru HotNews că social-democrații nu sunt dispuși să renunțe la niciuna dintre aceste cerințe.