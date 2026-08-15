Conducerea Romsilva, convocată la Ministerului Mediului să dea explicații privind contractele fără licitații

Conducerea Romsilva va fi convocată de urgenţă la Ministerul Mediului, în urma raportului ANAP potrivit căruia regia a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025, menţinându-se pe locul al doilea la nivel naţional, a anunţat sâmbătă ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, citată de Agerpres.

„Romsilva se menţine pe locul al doilea la nivel naţional în topul instituţiilor care folosesc aceste proceduri de atribuire, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin „extremă urgenţă”. Datele provin din analiza realizată şi publicată ieri (vineri, n.r.) de ANAP (Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice). O să convoc de urgenţă conducerea Romsilva la Ministerul Mediului pentru a vedea ce măsuri vor fi dispuse de reprezentanţii Romsilva pentru a îndrepta această realitate”, a scris Diana Buzoianu, pe pagina sa de Facebook.

Contractele fără licitație, o regulă la Romsilva

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) a anunţat, vineri, că Romsilva a derulat anul trecut 371 de proceduri de negociere fără publicare prealabilă, cu o valoare totală atribuită de 28,25 milioane de lei, menţinându-se pe locul al doilea la nivel naţional, iar 82,75% dintre proceduri au fost justificate prin „extremă urgenţă”.

Potrivit unui comunicat al ANAP, procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare este prevăzută de legislaţia achiziţiilor publice şi poate fi utilizată în situaţiile expres şi limitativ prevăzute de lege, cu respectarea condiţiilor şi cerinţelor aplicabile.

Preşedintele ANAP, Raluca Rogoz, subliniază că negocierea fără publicare prealabilă reprezintă o excepţie de la procedurile competitive de atribuire, iar nivelul de utilizare identificat justifică o monitorizare atentă şi constantă.

Raportul ANAP a fost transmis Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a fost adus la cunoştinţa Curţii de Conturi a României şi Consiliului Concurenţei, pentru analiză şi, după caz, pentru dispunerea măsurilor care intră în sfera competenţelor legale ale acestor instituţii.

O relație încordată cu șefii Romsilva

În urmă cu două zile, Buzoianu și-a arătat nemulțumirea și față de modul în care conducerea Romsilva a negociat contractul colectiv de muncă cu sindicatul.

„Credeți că negocierile au privit cum ar putea să fie mai în siguranță pădurarii care merg noaptea prin păduri, la control? Credeți că negocierile au privit cum să se facă mai bine evaluările să fie răsplătiți cei care au cu adevărat rezultate? Nu”, scrie ea.

Ministra explică ce clauze conține, de fapt, noul contract: „Romsilva a negociat și a trecut în noul Contract Colectiv de Muncă că va asigura mașini pentru sindicat la acțiuni sindicale, adică inclusiv la proteste. Asta era important pentru ei: atunci când Federația Silva protestează contra reformei din Romsilva, de exemplu, să o facă pe mașinile plătite de Romsilva”.