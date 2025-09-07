Conducerea școlii Hamburg, cea mai mare din București, renunță la demisie. Precizările Inspectoratului Școlar

Inspectoratului Școlar al Municipiului București a anunțat duminică că persoanele din conducerea școalii nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3, cea mai mare școală din Capitală, au revenit asupra deciziei și își vor continua activitatea în fruntea unității de învățământ.

„În urma discuțiilor purtate între reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București și conducerea școlii, echipa managerială a decis să revină asupra demisiei anunțate și să continue să își exercite mandatul”, a anunțat ISMB printr-un comunicat de presă citat de Edupedu.

Anunțul vine după ce doar o zi în urmă, directoarea școlii, Ștefania Voicu, a confirmat pentru publicația citată că întreaga conducere și-a dat demisia.

Părinții a circa 230 de elevi în vârstă de 8-9 ani din 10 clase de a III-a sunt revoltați că cei mici sunt obligați să învețe provizoriu după un program stabilit de conducerea Școlii 195 din București, acuzând un program în trei schimburi „mascat”. Programul propus de unitatea de învățământ vine în contextul în care renovarea și extinderea școlii nu s-au terminat la timp.

Părinții au acuzat că, fără nicio consultare prealabilă și fără o analiză de impact, conducerea le-a comunicat un „program provizoriu, program haotic, ilegal, deoarece maschează un învățământ în trei schimburi, deși această formă de organizare este ilegală, cum de altfel au declarat recent atât Ministerul Educației, cât și Inspectorul școlar general”.

Inspectoratul Școlar a precizat că duminică, 7 septembrie, „a avut loc o întâlnire la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București între echipa managerială a Școlii Gimnaziale nr. 195 și reprezentanții ISMB, pentru a analiza situația creată”.

ISMB a explicat, invocând Legea învăţământului preuniversitar și ordine ale Ministerului Educației, cum își poate organiza școala programul cursurilor.

Școala, într-un amplu proces de renovare

„Prin Decizia Consiliului de Administrație al unității de învățământ din data de 01.09.2025 s-a stabilit ca unitatea de învățământ să funcționeze în doua schimburi ca urmare a spațiului insuficient. La nivelul acestei instituții se fac lucrări de reabilitare care au termen de finalizare la începutul anului școlar viitor, respectiv 01.09.2026.

Procesul educațional se poate desfășura în două schimburi (Legea nr. 198/2023, art. 19 alin. 17).

Programul școlar este stabilit de Consiliul de Administrație al unității de învățământ(OME nr. 5726/2024, art. 11).

Clasele a III-a și a IV-a pot avea cursuri după ora 11:00, (OME nr. 5726/2024, art. 11 alin. 3).

Diminuarea duratei orei de curs se face prin hotărârea Consiliului de Administrație al unității de învățământ, cu aprobarea ISMB (Legea nr. 198/2023, art. 19, alin. 17, litera f).

Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 195 va continua să își exercite mandatul, asigurând buna funcționare a unității de învățământ”, a transmis Inspectoratul Școlar.

Părinții copiilor afectați de schimbarea programului spun și că școala a intrat într-un amplu proces de renovare și extindere, iar organizarea procesului de învățământ a fost lăsată pe ultima sută de metri, pentru aproximativ 2.000 de elevi. La dispoziție rămân doar două corpuri active și containere „amplasate efectiv pe trotuar, în parcare, în ciuda faptului că școala oricum este supraaglomerată, în total fiind aproximativ 86 de clase”, reclamă părinți într-un document transmis Edupedu.ro.

Situația de la școală ridică întrebări legate de efectele asupra familiilor, spun ei: „Cine îi duce la școală? Cine îi ia de la școală? Cine suportă costurile exorbitante pentru această situație? Cine răspunde pentru faptul că părinții sunt nevoiți să își reducă programul de lucru? Cine răspunde pentru faptul că acești copii vor fi nevoiți să fie sacrificați? Cine răspunde dacă se întâmplă un accident cu un astfel de copil?”.

Părinții merg în instanță

Totodată, părinții au afirmat că, în paralel, s-a declanșat „o amplă acțiune de hărțuire și intimidare a acestora și a copiilor, pentru a se renunța la atitudinea de revoltă”.

„În acest sens, noi, părinții a 230 de elevi, am luat decizia de a apela la concursul instanțelor de judecată pentru a ne face dreptate, pentru a reclama toate ilegalitățile și pentru a ni se repara prejudiciul suferit”, se arată în sesizarea transmisă către Edupedu.ro.

Izabela Nichifor, părintele unui elev de clasa a III-a, avocat, a spus că în instanță vor fi atacate acte administrative precum „decizia Consiliului de Administrație prin care s-a aprobat acest program”. „Nu avem un format fizic al acestei decizii, dar operațiunea juridică există la acest moment, pentru că ni s-a comunicat un program aprobat chiar și provizoriu”, a adaugat ea.

