Conferința Coaliției PRO DEEE: Performanțele managementului deşeurilor electrice depind de date reale, infrastructură și dialog

ECOTIC, membru al Coaliției PRO DEEE, salută concluziile conferinței „Economia Circulară și DEEE – Noile reglementări europene și provocările sistemului din România”, organizată pe 2 iunie 2026 la Parlamentul României. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Parlamentului, Ministerului Mediului Apelor şi Pǎdurilor, Comisiei Europene, producători, organizații de transfer de responsabilitate și operatori din sistem, într-un dialog constructiv despre direcțiile necesare de reformă.

Propunerea Comisiei Europene de 2 euro/kg: îngrijorări legitime, nevoie de date solide

Propunerea Comisiei Europene de a introduce o contribuție uniformă de 2 euro/kg pentru DEEE necolectate, ca nouă resursă proprie a bugetului UE, a suscitat dezbateri importante atât la conferință, cât și la nivel european, printr-o scrisoare comunǎ a organizaților producǎtorilor de EEE din Europa, inclusiv WEEE Forum, APPLiA și DigitalEurope.

Principalele îngrijorări se referă la lipsa unor date statistice armonizate și fiabile privind DEEE-urile necolectate, la metodologia de calcul contestată, bazată pe cantitățile puse pe piață în ultimii 3 ani și la riscul ca o taxă suplimentară să descurajeze investițiile în infrastructură și colectare.

Pascal Leroy, Director General, WEEE Forum, a arătat că o astfel de contribuție riscă să reducă resursele disponibile pentru investiții în infrastructură, tehnologii, campanii și capacități reale de colectare și reciclare. Totodată, a subliniat necesitatea schimbǎrii metodologiei de calcul a țintelor și a trecerii către o abordare bazată pe cantitatea de DEEE generată, nu exclusiv pe cantitățile puse pe piață în anii anteriori.

Propunerea este susținută și de o scrisoare comunǎ semnatǎ de 13 organizații europene reprezentative, care solicită respingerea taxei, invocând date statistice nesigure, stimulente de mediu îndoielnice, riscul creșterii costurilor pentru consumatori.

Aurel Ciobanu-Dordea, Director în cadrul DG Environment al Comisiei Europene, a precizat cǎ noile reglementǎri propuse de C.E. (Circular Economy Act şi New WEEE Act) vor fi publicate în toamna acestui an şi, respectiv, în 2027.

Acesta a subliniat că viitorul cadru european va trebui să țină cont de diferențele dintre ciclul de viață al produselor și modul în care acestea sunt reflectate în actualele reguli privind colectarea. A fost evidențiată nevoia de a aborda mai coerent categoriile de echipamente care conțin materii prime critice sau materiale valoroase, precum și de a reduce fragmentarea pieței interne cauzată de transpuneri diferite ale directivei actuale.

Comisia Europeană are în vedere o propunere de reformă a cadrului DEEE, sub forma unui regulament, care să contribuie la o aplicare unitară la nivel european și la o mai bună corelare cu politicile privind ecodesignul şi economia circulară.

Propunerea de majorare a contribuției AFM de la 2 lei/kg la 4 lei/kg

Discuția privind eventuala dublare a penalizării aplicate producătorilor pentru neîndeplinirea țintelor de colectare, de la 2 lei/kg la 4 lei/kg, a fost abordată în cadrul conferinței.

Consensul participanților a fost că o astfel de măsură necesită, în prealabil, o fundamentare solidă în date reale.

România nu dispune încă de un studiu național independent privind cantitatea reală de DEEE generată pe categorii de echipamente. Fără această bază de date, țintele de colectare nu reflectă realitatea pieței, iar presiunea financiară suplimentară asupra OTR-urilor și producătorilor, riscă să afecteze în final tot consumatorii. Aceștia sunt cei care achitǎ timbrul verde la achiziția unui echipament electric sau electronic, iar o astfel de mǎsura nu ar face decât sǎ încurajeze creşterea tarifelor în zona operaționalǎ și implicit a prețurilor la raft. România are deja cel mai mare cost per tonǎ din Europa – 227 euro, iar infrastructura municipală de colectare este redusă, contribuția autorităților locale la sistemul DEEE fiind insuficientă.

Coaliția PRO DEEE solicită realizarea unui studiu național independent ca prim pas necesar înaintea oricărei decizii privind modificarea contribuțiilor.

Intervenția lui Sorin Mierlea, Presedinte InfoCons, a plasat consumatorul în centrul discuției. Acesta a subliniat că termenul „consumator” nu descrie o persoană abstractă: „Suntem noi, toți aici de la masă. Fiecare, indiferent de ce și unde suntem, suntem și consumatori.” Acesta a semnalat și un risc nou pentru consumator: produsele electronice vândute prin platforme online, nu plătesc timbrul verde, creând o concurență neloială față de producătorii care respectă regulile și, implicit, un cost ascuns suportat de consumatorii care achiziționează din canale legale.

Mecanismul de coordonare de tip Clearing house: o direcție de analizat pentru România

Conferința a adus în discuție și posibilitatea implementării modelului unui organism de coordonare de tip Clearing house, inspirat din experiența italiană.

Giorgio Arienti, General Manager ERION WEEE Italia, a prezentat modul în care un astfel de mecanism asigură o alocare echitabilă a responsabilităților între organizațiile de transfer de responsabilitate, prevenind fenomenul de „cherry picking”: colectarea DEEE cel mai uşor accesibile, în detrimentul colectǎrii tuturor DEEE din piațǎ.

Dan Pascu, Vicepreședinte al Consiliului Concurenței, a confirmat că un astfel de mecanism poate fi compatibil cu regulile de concurență, în măsura în care este limitat la obiective legitime de coordonare administrativă și alocare echitabilă.

ECOTIC și Coaliția Pro DEEE considerǎ cǎ un asemenea organism ar aduce transparențǎ și trasabilitate sistemului de colectare-reciclare, ar elimina distorsiunile din piațǎ şi ar contribui la reducerea costurilor de gestionare a DEEE la nivel național.

Detalii despre eveniment şi link-uri cǎtre prezentǎri şi materiale sunt disponibile aici.

Articol susținut de ECOTIC