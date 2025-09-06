Conferință cu teorii anti-vaccin la Brașov. Ministrul Sănătății: „Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor” / Reacția Colegiului Medicilor

O conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”, la care au participat sâmbătă, 6 septembrie, mai mulți medici din spitale publice și private, a avut loc la Brașov. Evenimentul, prezentat drept o dezbatere medicală, a inclus teme precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”, potrivit Digi24. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat în urma conferinței, spunând că „știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, iar adevărul nu se relativizează”, și cerând autortiăților statului să se sesizeze. Evenimentul nu este creditat de Colegiul Medicilor, au transmis reprezentanții instituției.

Potrivit Digi24, în cadrul evenimentului de la Brașov au fost promovate afirmații nefondate, precum: „Statistica post-pandemie a notat țări în care mortalitatea anului 2020 a fost chiar sub pragul mortalității normale. SARS-CoV-2 a fost prima armă biologică și a constituit preambulul utilizării produselor ARN mesager, a doua armă biologică folosită împotriva celor 72 de procente din populația lumii”, dar și faptul că „acest moment realizează răul absolut prin care omul se îndreaptă împotriva creatorului lui, și de asemenea acea explozie de cancere post-vaccinare.”

Ministrul Sănătății a transmis în urma conferinței că astfel de manifestări „pun în pericol viața pacienților” și subminează încrederea în medicină.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna și nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienților în tratamentele moderne (…) Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viața pacienților și subminează încrederea în medicină și în instituțiile statului”, a scris Rogobete într-o postare pe Facebook.

Ministrul de resort a cerut comisiilor de etică ale societăților profesionale și Colegiului Medicilor să analizeze comportamentul medicilor participanți.

„Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul față de pacienți înseamnă adevăr și știință, nu manipulare și conspirații (…) știința nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacție este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autoritățile statului care au responsabilități în protecția publicului în fața acțiunilor de răspândire a informațiilor false trebuie să se sesizeze”, a mai scris Rogobete.

Potrivit Digi24, printre vorbitori s-au aflat un medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov, Răzvan Constantinescu – medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la UMF Iași –, Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București, un medic de dermatovenerologie din Onești, Tatiana Uruioc, medic neurolog la Spitalul din Buhuși, precum și psihologul Argentina Tudor din Arad.

Colegiul Medicilor: Conferință pseudo-științifică, risc imens pentru sănătatea publică

Colegiul Medicilor din România (CMR) a calificat maniferstarea drept o „conferință pseudo-științifică”: „Ne delimităm ferm de această” pseudo-științifică conferință”, ea nefiind creditată și neputând fi creditată de CMR, fiind în afara medicinei bazate pe dovezi, principiu de bază în acticitatea medicală. Atragem atenția tuturor membrilor CMR să se delimiteze, la rândul lor, de astfel de manifestări care nu fac parte din programe avizate de Educație Medicală Continuă, pentru a nu fi asociați cu atitudinile care contravin principiilor medicinei bazate pe dovezi științifice valide”, au scris reprezentanții Colegiului Medicilor.

Colegiul atrage atenția că titlurile și temele dezbătute „nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința” și contravin descoperirilor validate de medicina modernă.

„Considerăm că atât participanții cât și lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să știe că noțiunile dezbătute intră în contradicție flagrantă cu toate descoperirile stiintifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals stiintific si medical. Dezinformarea si răspândirea unor falsuri științifice sau a unor zvonuri neintemeiate pe nicio evidență sunt de natură să diminueze încrederea în știință și profesioniști. Propagarea acestor informații în rândurile populației constituie un risc imens pentru sănătatea publică”, se mai arată în comunicarea CMR.

CMR solicită ca toate instituțiile statului să se sesizeze, inclusiv instituțiile medicale de unde provin speakerii din cadrul conferinței.

„CMR consideră că trebuie să se sesizeze absolut toate instituțiile din România cu rol în apărarea sănătății publice, a verificării cazurilor de dezinformare și a instituțiilor cu rol de protejare a statului român în ansamblu, precum și instituțiile de unde provin speakerii din cadrul întâlnirii”, se mai arată în comunicarea transmisă de Colegiul Medicilor.

Și Consorțiul G6 UMF, care reunește cele șase universități de medicină și farmacie din țară, s-a delimitat de eveniment.

„Consorțiul G6 al Universităților de Farmacie și Medicină se delimitează ferm de opiniile pseudo-științifice și dezinformarea propagate în rândul populației în cadrul unor manifestări fals denumite conferințe științifice, așa cum este cea desfășurată astăzi la Brașov. Participarea unor medici, cadre universitare, la astfel de manifestări contravine normelor deontologice și eticii universitare și este un derapaj grav de la principiile unei activități de educație medicală corectă, riguroasă, în spiritul sănătății publice”, se arată într-un comunicat de presă al G6 UMF.

Foto: BiancoBlue | Dreamstime.com