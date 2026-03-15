Conferință secretă despre Antichrist la Roma, organizată de un miliardar apropiat lui Trump

Peter Thiel, un miliardar american, susținător vechi al președintelui Donald Trump, a organizat duminică mai multe prelegeri ținute cu ușile închise în care s-a discutat despre Antichrist, ceea ce a provocat atenția unor comentatori din mediul catolic, scrie Reuters.

Accesul la conferința care va dura până miercuri se face doar pe bază de invitație, fără prezența jurnaliștilor și într-un loc care nu a fost dezvăluit. Organizatorii au spus doar că participanții sunt din mediul academic, al tehnologiilor de vârf și din cercurile religioase.

Cofondator al Palantir Technologies, o companie de software AI cu legături în intituțiile din domeniul apărării SUA, Thiel s-a aplecat în ultimii ani cu atenție sporită asupra ideilor religioase și filosofice.

Anul trecut a organizat o serie similară de discuții la San Francisco în care a fost explorată posibilitatea apariției lui Antichrist.

Thiel a afirmat că este îngrijorat de apariția Antichristului care va crea un guvern mondial cu promisiunea că va opri un dezastru nuclear, climatic sau provocat de inteligența artificială. Thiel (58 de ani) a crescut într-o familie evanghelică și a spus că viziunea sa despre lume i-a fost modelată de creștinism.

Nervozitate la Vatican

Vizita sa a atras atenția Bisericii romano-catolice care, sub papa Leon XIV, primul pontif american, a criticat în mod deschis unele dintre politicile de dreapta ale lui Trump. Leon a avertizat și în privința pericolelor AI.

Universitățile catolice din Roma au infirmat speculațiile din presă potrivită cărora una dintre ele ar găzdui reuniunea, iar nici întâlnire între papă și Thiel nu este programată, potrivit agendei oficiale de la Vatican.

Părintele Paolo Benanti, consilier al papei în domeniul inteligenței artificiale, a afirmat într-un articol publicat în Le Grand Continent, că Thiel acționează ca „un teolog politic” în Silicon Valley.

„Toate acțiunile lui Thiel pot fi considerate drept un act repetat de erezie împotriva consensului liberal: o provocare pentru fundamentele coexistenței civile, care este considerată acum depășită”, a afirmat Benanti în articolului intitulat „Erezia americană: Ar trebui ca Peter Thiel să fie ars pe rug?”

Critici în presa catolică

De asemenea, săptămâna trecută au fost publicate mai multe articole foarte critice la adresa lui Thiel în publicația L’Avvenire, a conferinței episcopilor italieni.

Unul dintre aceste articole avertiza că liderilor din domeniul tehnologic nu ar trebui să li se permită să-și definească singuri limitele etice și argumenta că guvernele ar trebui să păstreze un control democratic asupra platformelor digitale și să se opună diseminării dezinformării.

Thiel păstrează legături strânse cu figuri proeminente de la Washington, printre care vicepreședintele JD Vance, care s-a convertit la catolicism. Apariția lui Thiel la Roma vine după vizite făcute de mai multe personalități legate de mișcarea conservatoare din SUA, printre care Steve Bannon, Elon Musk și JD Vance.

Potrivit agendei oficiale a Giorgiei Meloni, nu este programată vreo întâlnire între șefa guvernului italian și Thiel.