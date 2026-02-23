Miliardari tech precum Peter Thiel își protejează copiii tocmai de tehnologia produsă de Silicon Valley

Peter Thiel și Jordan Peterson în timpul unei discuții pe care au avut-o prin videoconferință în data de 17 februarie 2025, FOTO: Parsons Media / Eyevine / Profimedia Images

În pofida faptului că au construit o lume tot mai centrată pe ecranele dispozitivelor electronice, liderii miliardari din tehnologie își țin propriii copii departe de tehnologia la care și-au adus aportul sau pe care au făcut-o popularizat-o prin serviciile și produsele lor, scrie Fortune. Publicația amintește că Steve Jobs a declarat încă din 2010 pentru The New York Times că, în ceea ce îi privește pe propriii copii, aceștia nu folosiseră niciodată un iPad și că „limităm câtă tehnologie folosesc copiii noștri acasă”.

De atunci, tendința miliardarilor din Silicon Valley de a-și ține familiile departe de tehnologie a devenit și mai pronunțată, în parte datorită popularității tot mai mari a rețelelor de socializare și a conținutului video de scurtă durată precum cel distribuit pe TikTok sau Instagram.

Utilizarea excesivă a dispozitivelor de către copii a devenit mai frecventă în ultimii ani, pe măsură ce părinții ocupați apelează la ecrane pentru a obține puțină liniște. Tendința s-a accelerat atât de mult încât unii copii mici obișnuiți cu perioade extinse de timp petrecute în fața ecranelor sunt supranumiți „copiii iPad”. În medie, copiii din SUA cu vârste între 8 și 18 ani petrec 7,5 ore pe zi folosind activ ecrane sau uitându-se la ele, potrivit Academiei Americane de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului.

Steve Chan, unul dintre fondatorii YouTube, a declarat anul trecut într-o conferință susținută la Stanford Graduate School of Business că nu și-ar dori ca propriii copii să consume exclusiv conținut de scurtă durată. El a subliniat că, atunci când copiii se uită la conținut video, acesta ar trebui să fie mai lung de 15 minute.

„Conținutul mai scurt echivalează cu o capacitate de concentrare mai redusă”, a spus el.

Peter Thiel și Bill Gates, printre miliardarii tech care au limitat accesul copiilor lor la ecrane

Comentariile sale au venit după ce în anul precedent antreprenorul în serie și investitorul miliardar Peter Thiel a dezvăluit la Aspen Ideas Festival că se numără, la rândul său, printre liderii din domeniul tech care impun limite stricte privind ecranele.

Thiel, unul dintre finanțatorii timpurii ai Facebook, a spus că le permite celor doi copii mici ai săi să folosească ecranele doar o oră și jumătate pe săptămână, o dezvăluire care a stârnit de surpriză din partea publicului.

Alți directori executivi din tehnologie, printre care Bill Gates de la Microsoft, Evan Spiegel de la Snap și Elon Musk de la Tesla și „X”, au vorbit, de asemenea, despre limitarea accesului copiilor lor la dispozitive. Gates a spus că nu le-a oferit copiilor săi smartphone-uri înainte de vârsta de 14 ani și că a interzis complet telefoanele la masa de seară.

Evan Spiegel, director la Snap, declara în 2018 că își limitează copilul la aceleași 1,5 ore pe săptămână petrecute în fața ecranului ca și Thiel. Iar Musk, care a cumpărat în 2022 rețeaua de socializare Twitter și a redenumit-o apoi „X”, a spus că „s-ar putea să fi fost o greșeală” faptul că nu a stabilit nicio regulă privind utilizarea rețelelor sociale pentru copiii săi.

Inclusiv șeful TikTok a spus că nu-și lasă copiii pe propria platformă

Shou Zi Chew, directorul executiv al TikTok, afirmase și el că propriii săi copii sunt prea mici pentru a folosi tocmai platforma pe care o conduce. El a revenit însă asupra declarațiilor sale în 2023, afirmând că dacă aceștia ar locui în SUA și ar avea acces la protecțiile stricte asociate setărilor platformei pentru utilizatorii sub 13 ani, le-ar permite să folosească aplicația.

El a pretins că inclusiv un copil de 8 ani ar putea utiliza platforma în cadrul experienței dedicate celor sub 13 ani, care, printre alte măsuri de protecție, include conținut verificat, lipsa accesului la publicare și absența reclamelor.

Cercetările științifice le dau dreptate. Un studiu din 2025 realizat pe aproape 100.000 de persoane a constatat că utilizarea conținutului video de scurtă durată a fost asociată în mod constant cu performanțe cognitive mai slabe și cu un declin al multor aspecte ale sănătății mintale, atât în rândul utilizatorilor tineri ai rețelelor sociale, cât și a celor mai în vârstă.

Revista Fortune amintește de comentariile acestor directori și antreprenori din domeniul tech în contextul în care reacțiile împotriva rețelelor sociale este în creștere la nivel mondial.

Pe măsură ce tinerii petrec din ce în ce mai mult timp online, reacția critică împotriva rețelelor de socializare – și în special împotriva utilizării acestora de către minori – pare să

Anul trecut, Australia și Malaysia au devenit primele țări care au interzis adolescenților sub 16 ani să folosească rețelele sociale. Iar un număr în creștere de țări europene, printre care Franța, Spania și Marea Britanie, fie și-au exprimat intenția de a adopta legi asemănătoare, fie studiază proiecte de lege în acest sens.