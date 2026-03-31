Conferință The Economist la București. Înalți oficiali europeni și români și oameni de afaceri vorbesc astăzi/ HotNews este partener media și retransmite discursurile

Nicușor Dan pe scena Ateneului Român în prima zi a conferinței The Economist Romania Government Roundtable Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan, vicepreședinta Comisiei Europene pentru drepturi sociale, Roxana Mînzatu, fostul premier turc Ahmet Davutoglu, oficiali bancari și oameni de afaceri vorbesc marți la Ateneul Român, în a doua zi a conferinței The Economist Romania Government Roundtable. HotNews este partener media şi transmite publicului cele mai importante informații de la eveniment.

Urmăriţi aici transmisiunea video a evenimentului The Economist Impact:

Conferința se desfăşoară între 30 martie și 1 aprilie la București şi reuneşte oficiali guvernamentali, reprezentanți NATO și UE, foști șefi de guvern, diplomați și lideri ai mediului de afaceri.

Invitatul special este Daron Acemoglu, economist premiat cu Nobel în 2024 pentru contribuțiile sale la înțelegerea modului în care instituțiile influențează dezvoltarea economică. în discursul de luni, el a vorbit despre problema principală a lumii: „criza democrației liberale”.

„AI, criza din Iran, problemele economice cu care ne confruntăm sunt provocări foarte serioase. Problema definitorie pe care o avem astăzi este criza democrației liberale. Acum trecem printr-o perioadă de transformări”, a declarat Daron Acemoglu, laureat al Premiului Nobel pentru Științe Economice în 2024.

„În SUA, încrederea în instituții fundamentale este sub 10%, populația este foarte polarizată, două treimi consideră că reprezentanții politici nu vorbesc în numele lor. Ce e îngrijorător? Sprijinul pentru democrație care a fost foarte ridicat mereu în rândul populației tinere scade. Mai ales în SUA, apoi în Marea Britanie”, a continuat el.

Parteneriate strategice între România, Republica Moldova și statele din regiune

A doua zi a conferinței The Economist Romania Government Roundtable, organizată de The Economist Impact, cu sprijinul RCI Holding, aduce împreună lideri politici de prim rang, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și executivi din companii-cheie din energie, infrastructură și sectorul financiar.

Conferința va începe cu un dialog între premierul României, Ilie Bolojan, și premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, pe tema cooperării regionale și a parcursului european al Chișinăului.

Tot în cadrul conferinței sunt abordate și relațiile dintre România și Republica Moldova, cu participarea foștilor premieri Dorin Recean și Ion Sturza.

Dialogul va urmări parteneriatele strategice dintre România, Republica Moldova și statele vecine, precum și rolului cooperării economice în susținerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Cum se înarmează Europa

Agenda include apoi intervenții ale mai multor oficiali din Guvernul României, în paralel cu discuții dedicate securității și energiei.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, va participa la o discuție despre prioritățile strategice ale Europei în domeniul apărării, în contextul agresiunii Rusiei și al noilor inițiative europene de apărare, precum planul ReArm Europe.

Miruţă va discuta alături de Tarja Jaakkola, adjuncta secretarului general pentru industria de apărare, inovare și armamente în cadrul NATO.

În paralel, o sesiune dedicată evoluțiilor din Orientul Mijlociu și impactului acestora asupra Europei de Sud-Est îi reunește pe fostul premier turc Ahmet Davutoğlu, fostul comisar european Dimitris Avramopoulos și pe diplomatul american Geoffrey Pyatt.

La dezbateri participă și lideri ai mediului de afaceri din sectoare-cheie, precum energie, infrastructură și servicii financiare, într-un context în care deciziile politice sunt tot mai strâns legate de capacitatea economică și de reziliența investițiilor în regiune.