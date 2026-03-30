The Economist vine la București începând din această seară, cu înalți oficiali europeni și NATO, laureați Nobel și lideri de afaceri. HotNews este partener media și retransmite discursurile

Președintele Nicușor Dan, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, și laureatul Nobel Daron Acemoglu, unul dintre cei mai influenți economiști ai momentului, deschid luni, la Ateneul Român, conferința The Economist Romania Government Roundtable, un eveniment care aduce la București oficiali guvernamentali, reprezentanți NATO și UE și lideri ai mediului de afaceri, într-un context marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu. HotNews este partener media şi va transmite publicului cele mai importante informații de la eveniment.

Conferința se desfăşoară între 30 martie și 1 aprilie la București şi reuneşte oficiali guvernamentali, reprezentanți NATO și UE, foști șefi de guvern, diplomați și lideri ai mediului de afaceri.



Invitatul special este Daron Acemoglu, economist premiat pentru contribuțiile sale la înțelegerea modului în care instituțiile influențează dezvoltarea economică. HotNews va transmite în exclusivitate intervenţia sa.

Luni, conferința începe de la ora 19.00 la Ateneul Român, unde preşedintele Nicuşor Dan va ţine un discurs, iar preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va trimite un mesaj video.

Conferinţa va continua cu un dialog între guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, şi guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, Yannis Stournaras. Vor urma discursul laureatului Nobel Daron Acemoglu şi al fostului premier italian Enrico Letta, în prezent raportor UE pentru piaţa unică şi director al Institutului Jacques Delors.

Parteneriate strategice între România, Republica Moldova și statele din regiune

A doua zi a conferinței The Economist Romania Government Roundtable, organizată de The Economist Impact, cu sprijinul RCI Holding, aduce împreună lideri politici de prim rang, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și executivi din companii-cheie din energie, infrastructură și sectorul financiar.

Conferința va începe cu un dialog între premierul României, Ilie Bolojan, și premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, pe tema cooperării regionale și a parcursului european al Chișinăului.

Tot în cadrul conferinței sunt abordate și relațiile dintre România și Republica Moldova, cu participarea foștilor premieri Dorin Recean și Ion Sturza.

Dialogul va urmări parteneriatele strategice dintre România, Republica Moldova și statele vecine, precum și rolului cooperării economice în susținerea procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Cum se înarmează Europa

Agenda include apoi intervenții ale mai multor oficiali din Guvernul României, în paralel cu discuții dedicate securității și energiei.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, va participa la o discuție despre prioritățile strategice ale Europei în domeniul apărării, în contextul agresiunii Rusiei și al noilor inițiative europene de apărare, precum planul ReArm Europe.

Miruţă va discuta alături de Tarja Jaakkola, adjuncta secretarului general pentru industria de apărare, inovare și armamente în cadrul NATO.

În paralel, o sesiune dedicată evoluțiilor din Orientul Mijlociu și impactului acestora asupra Europei de Sud-Est îi reunește pe fostul premier turc Ahmet Davutoğlu, fostul comisar european Dimitris Avramopoulos și pe diplomatul american Geoffrey Pyatt.

La dezbateri participă și lideri ai mediului de afaceri din sectoare-cheie, precum energie, infrastructură și servicii financiare, într-un context în care deciziile politice sunt tot mai strâns legate de capacitatea economică și de reziliența investițiilor în regiune.