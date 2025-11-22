Confesiunile arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. O poveste despre chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari

La fel de puține se știu și despre felul în care s-au implicat comanditarii în construirea vilei, ce dorințe, gusturi, pretenții și nesfârșite “indicații prețioase” au avut.

Mai întâi, despre arhitect.

Aron Solari Grimberg, arhitectul curții “imperiale” a “marelui cârmaci”, era exclus din P.C.R când a proiectat și alte “obiective de grad 0”: Palatul de la Snagov și vila de la Neptun a familiei Ceaușescu. Solari a ajuns șef de proiect la vila din Primăverii la rugămintea arhitectului Cezar Lăzărescu, argumentul lui fiind: “Măi, ție nu mai au ce să-ți facă”

În interacțiunea cu beneficiarii, tot procesul a devenit neverosimil. “ Seară de seară, venea Tovarășa să judece proba de tencuială de pe perete. După ea, toate probele erau greșite. Ba avea bobul scurs, ba prea proeminent, încât a durat o săptămână circul aprobării acestei tencuieli.Buium, un meșter zugrav evreu, ajunsese la exasperare. La un moment dat, din cauza probelor suprapuse, tencuiala se umflase și era gata să cadă. Altă panică, până când, tot Buium propune să se bată cuie mici din oțel în perete, pentru consolidarea tencuielii.”, povestește arhitectul.

Iar acesta a fost doar unul dintre episoade.

