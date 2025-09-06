„Confiscarea activelor rusești ar lovi foarte tare credibilitatea monedei euro”, avertizează șeful diplomației din Belgia

Confiscarea activelor ruseşti îngheţate în Europa, dintre care cea mai mare parte se află în Belgia, ar provoca un „şoc sistemic teribil” de natură să destabilizeze euro, a avertizat vineri ministrul belgian al afacerilor externe, Maxime Prévot, relatează AFP, conform News.ro.

O astfel de confiscare „ar putea genera un şoc sistemic teribil pe toate pieţele financiare europene şi ar lovi foarte tare credibilitatea monedei euro”, a declarat Maxime Prévot într-un interviu acordat AFP.

Confiscarea activelor băncii centrale ruse, dintre care 210 miliarde se află în Belgia sub controlul instituţiei financiare Euroclear, este solicitată de mai multe state membre ale UE, printre care ţările baltice. Acestea susţin că această măsură ar permite finanţarea sprijinului european acordat Ucrainei, fără costuri pentru contribuabilul european, într-un moment în care multe ţări din UE, foarte îndatorate, caută să facă economii.

Însă alte ţări, precum Germania sau Franţa, se opun acestei măsuri, la fel ca şi Banca Centrală Europeană (BCE), temându-se de o scurgere a capitalurilor şi de o destabilizare a monedei euro.

Potrivit lui Maxime Prévot, există riscul ca ţările care au plasat miliarde în Europa pur şi simplu să plece, spunându-şi: „Dacă este atât de uşor să-mi fie confiscate aceste bunuri mâine (…), atunci o să le mut în altă parte”.

Cele 27 de state ale Uniunii Europene au decis însă să utilizeze nu capitalul, ci dobânzile generate de aceste active, adică câteva miliarde de euro pe an, pentru a ajuta Ucraina.

După luni de discuţii, liderii G7 au încheiat în octombrie 2024 un acord pentru a utiliza dobânzile generate de aceste active în vederea garantării unui împrumut în favoarea Ucrainei, în valoare de 45 de miliarde de euro.

Comisia Europeană trebuie să prezinte până la sfârşitul lunii octombrie propuneri privind activele ruseşti. „Vom aştepta să vedem ce va fi propus şi pus pe masă”, a comentat cu prudenţă ministrul Prévot.