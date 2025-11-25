Conflict între două figuri centrale ale stângii din Grecia. „Toată lumea îl ura pe Varoufakis”, spune Tsipras. „Tsipras e cea mai mare realizare a Troicii”, răspunde Varoufakis

Fostul premier Syriza și fostul său ministru de Finanțe au reluat un conflict mai vechi din perioada dramatică din 2015, în care Grecia se afla la un pas de a ieși din zona euro, pe fondul unei profunde crize financiare, scriu Kathimerini și Politico.

Dacă troica creditorilor Greciei (Banca Centrală Europeană, Comisia Europeană și FMI, n.r.) ar fi întrebată care a fost „cea mai mare realizare” a sa în timpul crizei austerității din Grecia, „ar răspunde Alexis Tsipras”, a declarat marți Yanis Varoufakis, fostul ministru de finanțe al țării, într-un interviu acordat postului public de televiziune ERT.

Varoufakis – cunoscut pentru pozițiile sale anti-austeritate, în prezent fondator al partidului de stânga anti-establishment Mera25 – a răspuns astfel atacurilor lansate de fostul său șef, ex-premierul Alexis Tsipras, în cartea sa de memorii, „Ithaki” (Itaca), scrie ediția de limbă engleză a Kathimerini.

Varoufakis, fost membru al guvernului Tsipras în perioada dificilă din 2015, nu și-a ascuns niciodată poziția critică la adresa acordului oferit Greciei de creditorii europeni și a poziției împăciuitoare adoptate în cele din urmă de executivul controlat de partidul Syriza, care inițial s-a opus măsurilor de austeritate.

De partea cealaltă, Tsipras dă semne că se pregătește să își formeze un nou partid, după ce a demisionat din funcția de deputat și a părăsit Syriza.

Regretele lui Varoufakis

Tsipras „le-a dat troicii totul, iar ei tot au vrut să-l pedepsească. Nu voiau doar să semneze memorandumul, voiau să-l umilească”, a spus Varoufakis pentru ERT, adăugând că Tsipras a continuat, cu referendumul din vara anului 2015, să „transforme un „nu” într-un „da”.

Varoufakis a continuat să-l critice pe Tsipras pentru că a respins ideea sa privind un sistem paralel de plăți în cazul în care negocierile cu creditorii ar fi eșuat, iar Grecia ar fi ieșit din zona euro, considerând că ideea presupunea pur și simplu acordarea de „bonuri” în locul pensiilor și salariilor.

„Era o soluție inovatoare pentru menținerea lichidității interne”, a afirmat Varoufakis.

Vorbind despre scurtul său mandat, din ianuarie până în iulie 2015, Varoufakis a recunoscut că a comis „erori de comunicare”. El a spus că cel mai mare regret al său a fost semnarea acordului din 20 februarie 2015 cu Eurogrupul miniștrilor de finanțe din zona euro, care acorda Greciei o prelungire de patru luni a acordului de salvare financiară.

Tsipras, a afirmat el, „a profitat” de prelungire pentru a semna în cele din urmă un nou acord de austeritate mai târziu în același an.

Varoufakis și-a exprimat, de asemenea, regretul pentru că a acceptat să participe la o ședință foto pentru o revistă franceză împreună cu soția sa, în casa lor luxoasă din Atena, în plină criză, o decizie pentru care a fost criticat.

Tsipras „este interesat să devină prim-ministru – e de înțeles”, a comentat Varoufakis.

„Mai mult o vedetă decât un economist”

Tsipras și-a lansat luni memoriile, în care revine asupra perioadei în care Atena se afla într-o situație financiară dramatică și îl critică dur pe fostul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, scrie Politico.

Tsipras a recunoscut că „a subestimat factorul uman” atunci când l-a ales pe Varoufakis, spunând că acesta era „mai mult o vedetă decât un economist”.

Tsipras avea 34 de ani când a devenit liderul partidului Syriza și a condus partidul de la 4,6% în 2009 la 36,3% în 2015.

Partidul radical de stânga a câștigat notorietate la nivel european în momentul culminant al crizei financiare din 2015, când părea că Tsipras și Varoufakis erau pe punctul de a scoate Atena din zona euro în cadrul negocierilor cu miză mare partenerii din UE, conduși de Germania.

În iulie 2015, după ce a câștigat un referendum în care grecii au respins condițiile de salvare propuse de UE – o victorie simbolică care, în cele din urmă, nu a schimbat prea multe –, Tsipras a schimbat cursul, a acceptat un nou plan de salvare pentru a menține Grecia în zona euro și a fost reales în septembrie.

„Am dorit un acord onorabil în cadrul zonei euro”, a scris Tsipras, „dar nu am ascuns faptul că am dorit o schimbare radicală în Europa, că am dorit să punem capăt impunerii absurdității economice a neoliberalismului nu numai în Grecia, ci de la un capăt la altul al continentului”.

Fostul prim-ministru, care a părăsit funcția în 2019, afirmă în repetate rânduri în carte că nu a luat niciodată în considerare ideea unei ieșiri din zona euro, dar confirmă că riscul era real și făcea parte din planul fostului ministru german de finanțe Wolfgang Schäuble, pe măsură ce problemele fiscale ale Atenei zguduiau moneda comună.

„Nu am știut dacă să plâng sau să râd”

Tsipras a scris că Varoufakis a facilitat acest lucru prin abordarea sa conflictuală și politica strategică riscantă, până când a fost „demis” din Ministerul Finanțelor.

„Varoufakis a trecut de la a fi un atu la a fi un protagonist negativ. Nu doar potențialii noștri aliați nu-l suportau, ci nici propriii lui colegi”, a spus el.

Tsipras s-a supărat în cele din urmă pe ministrul său de finanțe când Varoufakis i-a prezentat „Planul B”, care prevedea introducerea unei monede paralele folosind bonuri.

„În loc să dăm bani pensionarilor și angajaților, am tipări bonuri pe care aceștia le-ar putea folosi pentru a cumpăra bunuri și servicii”, a spus Varoufakis.

„Când am auzit asta, nu am știut dacă să plâng sau să râd. Am reacționat: „Vorbești serios?””, și-a amintit Tsipras.

Putin nu l-a ajutat pe Tsipras, dar l-a îndemnat să accepte acordul cu Merkel

În cartea sa, Tsipras a descris, de asemenea, încercările guvernului său de a apela la Kremlin pentru ajutor financiar.

Pe 19 iunie 2015, în timpul unei întâlniri la Sankt Petersburg, Tsipras i-a sugerat președintelui rus Vladimir Putin să facă o investiție simbolică de 200-300 de milioane de euro în obligațiuni ale guvernului grec.

„Răspunsul său a fost sincer și direct”, a declarat Tsipras.

„Putin a spus că ar prefera să doneze banii unui orfelinat, deoarece, potrivit lui, a-i da Greciei ar fi ca și cum i-ar arunca la gunoi”, a spus Tsipras. El a sugerat Greciei să ajungă la un acord cu europenii, în special cu cancelara germană Angela Merkel.