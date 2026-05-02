Conflict între Oana Gheorghiu și Petrișor Peiu, pe tema acțiunilor deținute de numărul 2 din AUR la companii de stat

Petrișor Peiu a susținut sâmbătă că au fost cheltuite „milioane de euro” pentru răspândirea unei postări în care Oana Gheorghiu atrăgea atenția că liderul senatorilor AUR deține acțiuni de peste 1 milion de euro la companii de stat listate la bursă. În replică, vicepremierul l-a provocat „să doneze înapoi statului român toate acțiunile alea” dacă se dovedește că minte.

Posibila listare la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni din companii de stat, una dintre temele invocate de PSD-AUR în moțiunea depusă împotriva Guvernului Bolojan, a dus la un schimb de replici între Oana Gheorghiu și Petrișor Peiu.

Vineri, vicepremierul a atras atenția cu privire la acțiunile pe care le deține Petrișor Peiu în companii de stat. „Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea «să ne vândă țara»?”, a scris Oana Gheorghiu, ironic, în deschiderea postării de pe Facebook.

Potrivit vicepremierului, Petrișor Peiu deține următoarele pachete de acțiuni:

Hidroelectrica SA: 666.926 RON;

Transgaz SA: 420.640 RON;

Transelectrica SA: 61.535 RON;

Nuclearelectrica SA: 583.144 RON;

Romgaz SA: 1.210.881 RON;

Oil Terminal SA: 26.141 RON;

Electrica SA: 94.720 RON;

Conpet SA: 48.880 RON;

SN Petrom SA: 1.214.939 RON.

„Oare cum se înțelege domnul parlamentar Petrișor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrișor Peiu, care deține acțiuni la companiile de stat respective?”, a conchis Oana Gheorghiu.

Replica lui Petrișor Peiu, numărul 2 din AUR

Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR i-a dat o replică vicepremierului, sâmbătă, tot pe Facebook.

„Cineva a cheltuit ieri câteva milioane de euro pentru a republica, prin zeci de mii de conturi, in aproape toate ziarele si la aproape toate televiziunile, o postare a vice-premierului Oana Gheorghiu. În postarea respectiva, eram incriminat pentru faptul ca aș deține acțiuni, în valoare de peste 1 milion de euro, la câteva companii listate la bursa”, a scris Petrișor Peiu.

El a spus că datele din postarea Oanei Gheorghiu apar și în declarația sa de avere, iar mesajul vicepremierului „nu răspunde” la „fondul problemei”.

„Oana Gheorghiu a propus guvernului, pe 15 aprilie, un mecanism prin care, în maxim 4 luni, ar fi urmat sa atribuie acțiuni la un preț mult mai mic decât valoarea de piață, la Hidroelectrica și Romgaz, în valoare de peste 10 miliarde de lei unor fonduri de investiții alese în mod discreționar de către guvern”, a adăugat Peiu.

Senatorul susține că a cumpărat acțiuni „în peste 20 de ani și numai prin tranzacții cât se poate de corecte, fiind în întregime realizat pe platforma Bursei de Valori”.

Petrișor Peiu a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că „minte cu nerușinare” atunci când afirmă că el s-ar opune listării la bursă.

„Ma opun, însă, cu fermitate, metodelor obscure de «plasare accelerată privată» a averii statului către nișe fonduri străine alese pe spranceană de guvern”, a continuat numărul 2 din AUR.

Provocarea lansată de Oana Gheorghiu

Vicepremierul a revenit cu o nouă postare, sâmbătă, după declarațiile lui Petrișor Peiu, despre care a spus că este „supărat că a aflat toată România despre acțiunile pe care le deține la companiile de stat”.

„Vă invit să mergeți pe pagina domnului parlamentar/investitor și să îi spuneți exact câți bani ați luat fiecare. Și dacă se dovedește, totuși, că domnul parlamentar/investitor minte de îngheață apele, îl invit să doneze înapoi statului român toate acțiunile alea pe care le deține la companiile de stat. Că doar vorba aia: nu ne vindem țara”, a mai declarat Oana Gheorghiu.