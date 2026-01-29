Conflict între procurorii și judecătorii din CSM. Primii acuză că le-a fost blocat accesul în aplicația ECRIS prin care au acces la dosare

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a ieșit public joi cu un comunicat de presă în care acuză că o decizie a judecătorii din CSM lasă procurorii din țară care efectuează activitate judiciară fără orice mijloc tipic de acces la dosare.

Prin respectiva decizie, din noiembrie 2025, judecătorii din CSM au stabilit că „accesul în aplicația ECRIS a instanțelor să fie configurat doar pentru personalul instanțelor, Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri”.

„Accesul electronic la dosar al altor participanți la proces urmează să se realizeze prin intermediul dosarului electronic”, stabileau judecătorii la finalul anului trecut.

Procurorii acuză că decizia este „fără nici o justificare logică și fără o alternativă funcțională”

În comunicatul emis joi, Secția pentru Procurori spune că numeroase parchete i-au sesizat cu privire la faptul că nu mai au acces la aplicația ECRIS a instanțelor începând de marți, 27 ianuarie. Procurorii spun că acest lucru „determină imposibilitatea desfășurării corespunzătoare a activității judiciare”.

„Decizia Comisiei nr. 3 a Secției de judecători lipsește procurorii care efectuează activitate judiciară (susțin rechizitorii și alte soluții în fața judecătorului, intră în cauze civile, etc) de orice mijloc tipic de acces la dosare”, explică ei.

Secția pentru procurori mai afirmă că „restricționarea accesului Ministerului Public ca reprezentant al intereselor generale ale societății la aplicația ECRIS, fără nici o justificare logică și fără o alternativă funcțională, reprezintă expresia unei greșite înțelegeri a rolului fiecărui participant la procesul penal.”

În ședința avută astăzi, procurorii au decis cu unanimitate de voturi să solicită restabilirea ordini inițiale și să garanteze accesul procurorilor la dosarele instanțelor.