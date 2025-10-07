Conflict major în coaliție. „O încălcare flagrantă a protocolului”. Bolojan le cere parlamentarilor PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului

Președintele PNL și totodată premierul României, Ilie Bolojan, le-a cerut parlamentarilor PNL „în mod clar” să nu voteze niciun proiect inițiat de PSD care modifică măsurile luate de guvern prin asumarea răspunderii, conform surselor HotNews din partid. PSD a depus în Parlament, de exemplu, un proiect prin care părinții aflați în concediu de creștere a copilului sunt scutiți de plata asigurărilor de sănătate, măsură care ar modifica decizia Guvernului Bolojan.

Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL încă de săptămâna trecută să nu voteze astfel de proiecte inițiate de PSD, într-o ședință a partidului. Ilie Bolojan le-a cerut același lucru senatorilor PNL și marți dimineață, într-o ședință de la Parlament.

„A spus clar că nu votăm așa ceva. E o încălcare flagrantă a protocolului coaliției dacă PSD face așa ceva”, au declarat pentru HotNews surse din PNL care au dorit să rămână anonime.

Proiectele contestate de PSD, dar pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament

Un proiect de lege inițiat de PSD, care scutește părinții aflați în concediu de creștere a copilului de plata contribuției la sănătate (CASS), a primit aviz favorabil din partea Comisiei de muncă și a Comisiei de sănătate din Senat chiar marți. PNL și USR s-au abținut de la vot, însă avizul favorabil a fost posibil cu voturile PSD, AUR și UDMR.

Proiectul trebuie să primească aviz și de la Comisia de buget și finanțe, iar ulterior va ajunge în plen pentru vot, unde parlamentarii PNL sunt așteptați să voteze împotrivă, așa cum le-a cerut Ilie Bolojan.

Lideri ai PSD au anunțat la începutul lunii septembrie că depun mai multe proiecte de lege pentru a scuti de plata contribuției la sănătate mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii de război, deținuții politic și călugării. Proiectele vin după ce Guvernul a introdus în primul pachet de măsuri fiscale plata CASS pentru aceste categorii.