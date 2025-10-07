ÎN SCURT TIMP Încă o ședință a coaliției pe tema reformei administrației. Decizia, așteptată azi 

Subiectul tăierilor din administrația publică se află de cel puțin o lună pe masa liderilor coaliției. Este de așteptat ca PSD, PNL, USR și UDMR să stabilească azi, în ședința care va începe la ora 14:00 câți oameni vor fi dați afară și cum va fi făcută reforma.

Varianta deja discutată în coaliție presupune pentru administrația locală tăieri diferențiate:

Reducerea a 10% din posturile ocupate din primării sau consilii județene

Reducerea cheltuielilor cu salarii

Așadar, în plan local, primarii și președinții de Consilii Județene vor trebui să aleagă între concedieri sau tăieri de salarii. În timp ce orașele mari, municipiile ar putea opta pentru concedieri, primăriile din comune, unde sunt puțini angajați ar avea varianta tăierilor de salarii.

PSD propune și o limită de 20% pentru concedieri în fiecare primărie.

În final, indiferent de varianta aleasă, trebuie să fie dați afară peste 12.000 de oameni, adică 10%.

Social-democrații au cerut ca reforma administrației locale să fie făcută la pachet cu disponibilizările de la centru.

Dacă în ședința de săptămâna trecută a coaliției era discutată varianta de reducere cu 10% din anvelopa salarială și comasarea, desființarea unor instituții de la centru, într-o ședință care a avut loc ieri, conducerea PSD a stabilit că va cere în coaliție reducerea cu 10% din angajați.

În ședința care va avea loc azi de la ora 14:00 liderii ar urma să decidă cum va arăta reforma administrației publice. Apoi, va fi inclusă în pachetul trei de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan plănuiește să-l adopte tot prin angajarea răspunderii, potrivit unor surse.

Reforma administrației, intens discutată

Inițial, reforma administrației locale ar fi trebuit să facă parte din al doilea pachet de măsuri menite să aducă mai mulți bani la buget, însă a fost amânat pentru că liderii PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens.

Discuțiile despre tăierile din primării au continuat la Palatul Cotroceni după ce Guvernul și-a angajat răspunderea pentru pachetul doi. Președintele Nicușor Dan a convocat liderii pentru a discuta despre reforma administrației și stabiliseră ca până pe 15 septembrie să ajungă la un consens în coaliție, ceea ce nu s-a întâmplat.

Apoi, întrebat într-o conferință de presă la finalul lunii septembrie despre stadiul reformei administrației, șeful statului a spus că „problema este vastă, cu multe aspecte”, dar și că e nevoie ca sistemul să fie echilibrat.

„Dacă ne uităm la întreg sistem administrativ local și central vedem că există zone unde trebuie să fie ieșiri din sistem, precum există zone în care trebuie mai mulți oameni în sistem, de exemplu pe partea din poliție responsabilă de securitate publică. E nevoie ca noi să echilibrăm sistemul”, a declarat atunci Nicușor Dan.