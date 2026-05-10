Conflict pe Tâmpa. Copos amenință cu închiderea telecabinei din Brașov dacă nu primește acces cu mașina până în vârful muntelui: „Am investit 21 de milioane de euro”

Un drum turistic de pe Tâmpa, care este arie protejată, a ajuns obiect al conflictului între o parte a comunității locale din Brașov și Grupul Ana, al lui George Copos. Compania reclamă că, în aprilie, i-a fost blocat ilegal accesul auto la aprovizionarea și evacuarea deșeurilor către restaurantul aflat pe vârful Tâmpei.

„Nici măcar nu este drum forestier, este drum de șantier. Nu poate fi folosit de două ori pe zi? Chiar vrem să nu mai facem nimic în țara asta?”, susține Copos.

Comunitatea care a reacționat contra folosirii drumului de către mașini susține că soluția este folosirea telecabinei de către restaurant.

„V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi!”, a răspuns Copos, în dialogul cu HotNews.

Grupul Ana Holding, patronat de George Copos, a renovat în perioada 2024-2025 restaurantul Panoramic și telecabina de pe Tâmpa. El a utilizat un drum care urcă din Răcădău (în spatele Tâmpei), spre vârf, care este încadrat ca fiind traseu turistic.

După terminarea lucrărilor, în toamna anului 2025, societatea comercială a continuat să folosească drumul pentru aprovizionare și evacuarea deșeurilor de la restaurant.

Reacția localnicilor

Oamenii din zonă s-au revoltat. În Brașov, drumul este folosit tradițional pentru drumeții. Localnicii au reclamat prezența mașinilor pe acel traseu turistic montan.

Traseul de pe Tâmpa

La finalul lunii aprilie, în jur de 300 de oameni au organizat un protest. Au cerut închiderea circulației auto.

Garda Forestieră a închis drumul cu barieră și lacăt, în prezent fiind permis accesul doar al mașinilor de urgență, precum salvare, pompieri sau salvamont.

Bariera care blochează accesul auto pe drumul turistic de pe Tâmpa. Fotografii de Florentina Cernat / HotNews

Muntele Tâmpa are statut de arie protejată încă din 1962. În anul 2000, Tâmpa a fost declarată rezervație de interes național, iar din 2007 este sit de importanță comunitară, făcând parte din rețeaua Natura 2000. Accesul auto este explicit interzis prin regulamentul sitului, excepțiile făcând situațiile de urgență.

Petiționarii cer ca restaurantul să folosească telecabina

O petiție a ONG-ului Declic, denumită „Fără mașini pe Tâmpa”, inițiată în aprilie, a strâns până acum peste 3.200 de semnături. Potrivit organizației, Primăria Brașov a anunțat că este în curs semnarea unei convenții cu operatorul comercial, convenție care ar permite continuarea accesului auto pe Tâmpa.

Organizația de mediu susține că această convenție nu ar avea nicio justificare, în condițiile în care aprovizionarea se poate face cu telecabina. Declic mai arată că folosirea mașinilor într-o arie protejată are un impact negativ real și documentat.

„Planul de management al sitului identifică explicit accesul cu vehicule motorizate ca factor major de presiune, cu efecte directe asupra perturbării speciilor protejate, degradării habitatelor naturale, fragmentării ecosistemelor și efectelor cumulative generate de infrastructura turistică”, precizează organizația de mediu.

Copos: „Închidem totul și am terminat. Nu mai plătim impozite, nu se mai bucură lumea de investiție”

Contactat de HotNews, omul de afaceri George Copos spune că acel drum este vital pentru aprovizionarea restaurantului și, dacă nu poate urca cu mașina, este gata să închidă atât restaurantul, cât și telecabina.

George Copos. Inquam Photos / Alexandru Busca

HotNews: Domnule Copos, care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la utilizarea traseului de pe Tâmpa de către mașinile care deservesc restaurantul Panoramic?

George Copos: Eu pot să spun doar că am investit acolo peste 21 de milioane de euro în cele două obiective: restaurantul Panoramic, care a fost părăsit în ultimii 20 de ani, și în telecabina Tâmpa. Deci am plătit 21 de milioane.

Doi: avem toate autorizațiile care sunt necesare conform legislației pentru a face acea investiție. Inclusiv am avut acordul tuturor instituțiilor din Brașov pentru a repara drumul și a-l folosi în consecință pentru mașinile de salvare, pentru mașinile de pompieri și pentru a face de două ori în 24 de ore aprovizionarea Panoramicului.

Noi putem foarte bine să închidem totul, pentru că încă aducem bani de acasă, și cu asta am terminat.

Telecabina de pe Tâmpa

–Este vital acel drum pentru restaurant?

– Păi spuneți-mi și mie cum duci gunoiul de acolo, cum aduci pompierii dacă ai nevoie, cum aduci salvarea? A fost un drum de șantier care a fost construit acum 55 de ani sau 60 de ani și e normal să poți să-l folosești de două ori pe zi pentru a duce gunoiul de acolo și pentru a fi folosit de salvare dacă este cazul sau de mașina de pompieri.

El nu este nici măcar drum forestier, el este drum de șantier, așa a fost făcut el. Deci lucrurile sunt foarte clare. Dacă vrem să facem ceva în țara asta… Sau depinde ce vrem: vrem să blocăm și să trimitem acasă 100 de oameni pentru care noi plătim impozite, plătim taxe, plătim salarii, plătim TVA și așa mai departe. Sau stăm să ne uităm și nu facem nimic în România.

Restaurantul de pe Tâmpa.

–Nu puteți folosi telecabina?

– V-ați urca într-o telecabină cu care am dus gunoiul? Spuneți-mi! E total incorect. Oricine ar spune asta, e total incorect, nedrept, rușinos.

–Drumul este închis acum. Ce veți face în continuare?

– Nu știu.

–A fost închis de Garda Forestieră.

– Simplu. Închidem totul și cu asta am terminat. Dacă închidem, nu mai plătim impozite, nu mai ținem 100 de angajați, nu mai plătim taxe, nu se mai bucură lumea de investiție. Pentru mine lucrurile sunt foarte simple. Grupul Ana este un grup foarte mare, foarte puternic, așa că vom face lucrul acesta.

–Sunteți în discuții cu Primăria să continuați să folosiți drumul?

– Nici nu știu. Nu știu. Eu cred că este datoria lor să facă, să dea o soluție pentru a duce gunoiul de acolo, pentru a avea acces salvarea, pompierii, și a avea acces o dată pe zi o mașină de aprovizionare. Vă mulțumesc.

–Încă o întrebare: ce le transmiteți locuitorilor din zonă, care se tem că se va distruge pădurea?

– Mi-ați pus o întrebare care este… nu am răspuns pentru ea. Adică drumul acela noi l-am făcut, am cheltuit o jumătate de milion de euro ca să-l redăm bicicliștilor, celor care merg și urcă pe munte. Ce distrugem? Nu distrugem nimic, ce distrugem?

–Vă întreb pentru că este arie protejată.

– Mulțumesc, sărut mâna.

În urmă cu o lună, contactat de jurnalistul brașovean Claudiu Loghin, omul de afaceri i-a sugerat să nu facă public acest subiect. „Rugămintea mea e să nu dăm (n.r. materialul). Nu ne avantajează și nici pe voi nu cred că vă avantajează. (…) Fiți deștepți și ajutați investitorii, că așa, dacă zice unul – doi (…) Ok, 20 de milioane nu sunt importante pentru comunitate, sunt mai importante părerile a trei – cinci oameni”, a spus Copos, potrivit relatărilor lui Claudiu Loghin, preluate de publicația de sport Golazo.

Șeful Gărzii Forestiere: „Este pădure, este arie protejată, nu bulevard”

Pe de altă parte, George Gârbacea, șeful Gărzii Forestiere Naționale, a declarat pentru HotNews că este vorba despre un traseu turistic aflat într-o arie protejată, nu despre un drum, iar singurele mașini care pot circula pe acolo, conform legii, sunt cele de urgență.

George Gârbacea. Foto: Facebook

Întrebat de ce a închis drumul, Gârbacea a răspuns: „În primul rând pentru că nu este un drum. Nu are categoria de drum forestier. Este traseu turistic unde nu au voie mașini. Și chiar dacă ar fi drum forestier, accesul auto ar fi putut fi posibil doar cu acordul administratorului. Noi am observat că pe acel traseu circulă mașini, am discutat cu administratorul, adică cu RPLP Kronstadt și am decis să închidem accesul. Este vorba de acces în fondul forestier. Doar instituțiile cu rol de urgență pot avea acces. Mă refer la ISU, ambulanță, jandarmerie, salvamont, să poată interveni”.

El a arătat că în acest moment bariera este închisă cu lacăt, iar cheia o au doar instituțiile cu atribuții în intervențiile de urgență.

Șeful Gărzii Forestiere a mai spus că societatea care administrează telecabina și restaurantul a avut dreptul de a folosi drumul în timpul lucrărilor de renovare, însă a continuat să facă asta și după încheierea lucrărilor.

„Din ce am discutat, au abuzat de acest drept și au urcat și alte mașini. Este pădure, este arie protejată, nu bulevard. În plus, dăunează turiștilor, pentru că este un traseu turistic foarte folosit. Sunt mulți turiști, sunt familii cu copii care fac drumeții și e neplăcut să te trezești cu o mașină pe lângă tine pe munte”, a continuat el.

În ce condiții poate fi reluată circulația auto pe acel traseu

Reprezentantul Gărzii Forestiere a mai spus că singurul mod prin care circulația poate fi reluată legal pe acel traseu este scoaterea sa din fondul forestier și schimbarea încadrării în drum forestier.

„În momentul de față, cum e acum situația terenului, nu se poate. Fiind în arie protejată, este nevoie de aviz de la Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate. Deci dacă vor să dea acces unui agent comercial, eu nu am nimic împotrivă, susțin inițiativa privată, însă trebuie să respecte legea. Eu, ca instituție de control, aplic ce scrie în lege, nu fac altceva”, a mai spus George Gârbacea.

„Investiția este un atu pentru Brașov, dar să se desfășoare în condiții legale”

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea, a declarat pentru HotNews că decizia de a permite circulația auto pe acel drum aparține Agenției Naționale pentru Arii Protejate.

„Primăria nu are nicio treabă aici. De administrarea ariilor protejate se ocupă Agenția Națională pentru Arii Protejate, acum parte a Agenției Naționale de Mediu. Ei administrează ariile protejate și avizează circulația pe acel drum de exploatare, nu Primăria”.

Potrivit lui Toarcea, acel drum a fost construit în anii 1970 pentru exploatarea telefericului și a restaurantului vechi și apoi folosit pentru aprovizionare, iar, în anii 2000, când Tâmpa a fost declarată rezervație de interes național, drumul a fost inclus în aria protejată.

„Normal ar fi fost ca acest drum să fie exclus din aria protejată naturală, pentru că e un drum de exploatare, însă este treaba celor care au făcut documentele”.

Toarcea a negat că primăria ar fi simțit vreo presiune din partea omului de afaceri George Copos sau al reprezentanților companiei sale, din moment ce instituția pe care o reprezintă nu are niciun drept de decizie în acest caz.

„Pentru turismul din Brașov, ar fi o pierdere să se închidă telecabina și restaurantul și, vă spun ca persoană fizică, măcar o dată pe săptămână merg pe Tâmpa în drumeții și nu sunt consumator nici de restaurant, nici de telecabină, deci nu este ceva personal, dar pentru foarte mulți turiști este o opțiune să meargă cu telecabina și la restaurantul de acolo”.

”Din punctul nostru de vedere, această investiție este un atu pentru turismul din Brașov, dar suntem de acord cu toții că trebuie să se desfășoare în condiții legale. Eu sper să se rezolve până la urmă și să intre în legalitate, să nu se închidă”, a mai spus reprezentantul primăriei.

În ceea ce privește protestele locuitorilor din zonă, el a precizat că fiecare om are dreptul să protesteze în cazul în care consideră că este afectat de mașinile care circulă pe acolo, dar asta nu înseamnă că toți brașovenii sunt de acord cu acei protestatari.

„Dar v-am spus, adevărul este undeva la mijloc, pentru că drumul acela a fost de exploatare și aprovizionarea întotdeauna s-a făcut pe acolo. Este normal să nu fie un drum de tranzit și turiștii să se plimbe cu mașina, pentru că la urma urmei este arie protejată, este zonă de relaxare și drumeție, deci trebuie găsit acel echilibru ideal pentru toată lumea”, a completat el.

„Erau mașini mari, de gunoi. Făceau praf, gălăgie și miros”

Reportera HotNews a mers pe traseul turistic care pleacă din cartierul Valea Cetății (Răcădău), din zona cabanei Iepure, și urcă până în vârf, la Panoramic, pe versantul opus celui vizibil din centrul vechi al orașului.

La intrarea pe traseu este o barieră, cu un sistem de închidere cu cheie electronică. Chiar și la orele dimineții, traseul este foarte populat de persoane care fac jogging, merg cu bicicleta sau se plimbă.

Bariera de la intrarea pe traseu.

Ionuț și Alexandra sunt doi tineri care au ieșit la plimbare în pădure. Locuiesc la 10 minute de traseu și urcă pe Tâmpa în fiecare weekend. „Ne deranjau foarte mult mașinile care circulau pe aici, pentru că erau mașini mari de gunoi, nu erau mașini mici. Făceau praf, gălăgie și miros de la țeava de eșapament”, spune Alexandra. Ei cred că autoritățile au închis drumul doar temporar, până se termină discuțiile din spațiul public pe acest subiect, și sunt convinși că mașinile se vor întoarce. „A mai fost lacăt pe barieră și l-au scos, au circulat mașinile pe aici fără probleme. Nu cred că se vor opri”, spune și Ionuț.

Un alt localnic își exprimă îngrijorarea că intervențiile în aria protejată vor fi din ce în ce mai dese pe viitor: „Așa cum s-a întâmplat pe Dealul Melcilor (o zonă tot din cadrul rezervației Tâmpa – n.r), unde s-au construit case și vile în locul pădurii, la fel o să facă și pe Tâmpa. O să vedem în câțiva ani. Nu contează că e pădure sau arie protejată”.

Traseul poate fi parcurs pe jos în aproximativ 50 de minute – o oră până în vârf. Este un drum de piatră destul de abrupt, de lățimea unei mașini, cu porțiuni mai largi în zona curbelor. Pe anumite porțiuni, drumul este degradat și destul de greu de parcurs. Cea mai mare parte a traseului este prin pădure, unde am întâlnit și o căprioară, apoi drumul ajunge în poiana numită Șaua Tâmpei și continuă pe lângă ruinele cetății Brașovia, un monument istoric datând din secolul al XIV-lea.

Galerie foto

(+1) :

Din Vârful Tâmpa, turiștii pot admira centrul vechi al Brașovului și cartierul Schei, dar se pot vedea și localitățile din jur, precum Râșnov și Cristian. Pe partea cealaltă, se pot admira cartierele Valea Cetății, Noua, Bunloc, platforma Roman Brașov și orașul Săcele.

Restaurantul nu a evacuat gunoiul și cere ridicarea temporară a barierei

Între timp, presa locală din Brașov relatează că, din cauza faptului că operatorul economic nu a evacuat gunoiul de pe vârful Tâmpa, locul a devenit frecventat de urși, ceea ce îi pune în pericol pe turiști.

Reprezentanții Ana Hotels au trimis o adresă Primăriei Brașov prin care solicită deblocarea temporară a accesului pe Tâmpa pentru o autospecială a celor de la Comprest care să transporte gunoiul.

„Considerăm că prezența urșilor pune în pericol atât personalul nostru, cât și turiștii care ajung pe Tâmpa fie pe jos, fie cu telecabina”, au declarat reprezentanții companiei care administrează restaurantul de pe Tâmpa, citați într-un articol publicat joi de BizBrașov.