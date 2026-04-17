Conflict public între Europa Fm și Realitatea Plus după interviul de ieri al lui Nicușor Dan: „E ilegal!”

Europa FM acuză televiziunea Realitatea Plus că a preluat fără acord joi aproape tot interviul președintelui la postul de radio, scrie PaginadeMedia.

„Această emisiune este preluată ilegal de Realitatea Plus. Europa FM nu şi-a dat acordul pentru preluarea live a emisiunii Piaţa Victoriei din 16 aprilie de la ora 18.20”, a fost mesajul postat de postul Europa FM joi seara, în timp ce interviul era în plină desfăşurare.

Realitatea Plus a difuzat la rândul ei interviul de la 18.20 şi până la ora 19.19 minute, cu un minut înainte de terminarea acestuia la Europa FM. Postul tv a difuzat în timpul interviului și două pauze de publicitate, mai scrie PaginadeMedia.

Interviul dat de Nicușor Dan jurnalistului Sebastian Zachman a avut loc chiar în ziua în care cel din urmă și-a anunțat plecarea de la site-ul Cotidianul, acolo unde era redactor-șef , dar și de la rețeaua de posturi tv Prima.

CNA a decis recent să retragă licența postului Realitatea Plus pentru neplata amenzilor din 2024. Curtea de Apel a decis într-un timp record să suspende decizia CNA, dar instituția a atacat-o cu recurs.