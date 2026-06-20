Conflictul dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan, văzut de Adrian Papahagi: „E 1 la 1 la prostii majore, ștergem cu buretele și o luăm de la zero”

Filologul Adrian Papahagi crede că preşedintele Nicuşor Dan şi premierul Ilie Bolojan „trebuiau să joace în tandem”, considerându-i pe ambii vinovaţi că au spart tandemul, informează News.ro.

Filologul Adrian Papahagi afirmă, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că-l ştie pe Nicuşor Dan de pe vremea când era student şi, deşi nu au vorbit în ultimul an, ştie că „e sfios dar dârz, introvertit dar implicat public, hiperraţional dar visător (…) e lent în decizii, gafeur, uneori prea întortocheat, slab comunicator. Dar geniu malefic – asta e greu de crezut”.

Papahagi afirmă, de asemenea, că în 2025, „Nicuşor a îndrăznit, a candidat, a câştigat”: „Singur împotriva tuturor. Ne-a scăpat de Crin şi de Simion. L-a pus premier pe Bolojan (…) Ăsta e maleficul pesedisto-securisto-aurist. Ăstea sunt fapte, nu interpretări”.

Profesorul afirmă că, ulterior, „filmul s-a rupt şi greşelile s-au multiplicat”.

„Acum preşedintele e învins. Bolojan a câştigat probabil meciul ăsta care nu trebuia să aibă loc. Ca imagine, a câştigat clar (…) Când ajungi să-l propui ţării ca soluţie pe precarul Veştea, îţi pui întrebări. Dar şi Bolojan ni l-a propus pe Crin şi l-am iertat. Hai, e 1 la 1 la prostii majore, ştergem cu buretele şi o luăm de la zero”, a mai scris Adrian Papahagi.

Avertisment în privința lui demonizării lui Nicușor Dan

Potrivit acestuia, „demonizarea lui Nicuşor nu serveşte decât AUR şi PSD”: „Pesedaurul poate părea că azi e parte din soluţie, dar mâine nu va ezita să-l debarce pe Nicuşor cum l-a debarcat pe Bolojan. Vor sprijini USR şi PNL aşa ceva? Nu cred. Atunci la ce serveşte demonizarea preşedintelui? Din dorinţa de putere, PNL a legitimat PSD, oricât ar face acum pe arhanghelii purităţii. Sigur, i-am iertat, fiindcă timpurile s-au schimbat (…) Acum a greşit Nicuşor onorabilizând PSD. E o greşeală la fel de mare”.

Adrian Papahagi, care a fost propus să preia Ministerul Culturii, în guvernul tehnocrat care ar fi trebuit condus de Eugen Tomac, apreciază că „acum e cazul să înceteze animozităţile şi persistenţa în eroare”.

„Bolojan îşi va securiza duminică partidul, a reuşit într-o lună să spele PNL de asocierea cu PSD, e liderul incontestabil al dreptei parlamentare. În tot răul un bine. Nicuşor nu mai poate prelungi acest conflict dacă vrea să supravieţuiască politic. Dar nici Bolojan nu-şi permite asta, dacă e om de stat, nu doar de partid. PSD a dovedit că nu poate face majorităţi în parlament. AUR a dovedit că e un pericol real. Nicuşor a dovedit că nu-şi poate impune voinţa împotriva electoratului său firesc şi a partidelor care îl reprezintă în parlament. Nicuşor şi Bolojan trebuiau să joace în echipă, să se susţină reciproc. Fiecare e vinovat că a spart tandemul.”, a conchis Papahagi.