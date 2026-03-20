Confort fără efort: fereastra de mansardă electrică,noul standard al locuințelor moderne

În locuințele zilelor noastre, confortul înseamnă din ce în ce mai mult automatizare. Proprietarii se așteaptă astăzi la control simplu și intuitiv, de la încălzire și până la iluminat. În mod firesc, această tendință se extinde și la ferestrele de mansardă, unde confortul automatizat devine noul standard al unui trai cât mai comod. Grupul VELUX, lider în soluții de iluminat natural, răspunde acestei schimbări prin ferestre de mansardă cu acționare electrică sau solară mai accesibile și mai performante ca niciodată, echipate acum cu noul geam de sticlă 64, cu eficiență sporită.

Vorbim așadar despre îmbunătățirea stilului de viață. Imaginează-ți diminețile agitate, când încerci să pregătești copiii pentru școală și, în același timp, micul dejun, iar bucătăria devine brusc un loc închis și umed. Cu ferestrele de mansardă cu acționare electrică sau solară VELUX, fie în varianta din lemn (GLL), fie din lemn învelite în poliuretan fără întreținere (GLU), nu mai este nevoie să te lupți cu aerisirea, nici măcar atunci când ferestrele sunt montate la înălțime. O simplă apăsare a întrerupătorului de perete umple încăperea cu aer proaspăt și răcoros.

Sau gândește-te la liniștea pe care ți-o oferă senzorul de ploaie integrat. O aversă de vară poate începe pe neașteptate, în timp ce familia este plecată sau ocupată în altă parte a casei. Fereastra detectează primii stropi și se închide automat, protejând interiorul locuinței. Acesta este noul standard al locuirii: o casă care lucrează activ pentru confortul și siguranța proprietarilor.

Această nouă generație de ferestre de mansardă cu acționare electrică este echipată cu un geam de sticlă 64. Acest sistem avansat, cu multiple funcționalități, include un strat special „anti-condens”, care menține o vizibilitate clară chiar și în diminețile reci. Motorul silențios și fiabil este complet invizibil, fiind integrat în rama ferestrei, ceea ce asigură un design elegant și curat, fără mecanisme la vedere. Controlul climatului interior se face simplu, printr-un întrerupător de perete presetat anterior.

Astfel, ferestrele sunt ideale nu doar pentru spații greu accesibile (de exemplu, încăperi cu tavane înalte), ci și pentru ferestrele aflate la îndemână. Proprietarii beneficiază de confortul automatizării fără a sacrifica spațiul de pe pereți și fără a avea nevoie de accesorii suplimentare pentru deschidere sau închidere. Ferestrele pot fi controlate rapid și simplu de pe canapea sau chiar dintr-o altă cameră. În plus, sistemul poate fi integrat în casele inteligente prin sistemele de control VELUX App Control, iar versiunile electrice și solare sunt disponibile la același preț.

De asemenea, aceasta este o modalitate prin care îți poți îmbunătăți stilul de viață. O fereastră cu acționare electrică face ca ventilarea regulată a locuinței să fie extrem de ușoară, conferindu-i un aspect plăcut și un climat interior sănătos. Produsele VELUX sunt concepute special pentru a crea spații de locuit confortabile și benefice pentru sănătate.

Casele moderne sunt construite pentru a fi etanșe, în scopul economisirii energiei, însă acest lucru poate duce la acumularea poluanților interiori, a umidității de la gătit sau dușuri și a aerului stătut. Ventilarea regulată și automatizată, cunoscută uneori drept „aerisirea intensivă”, elimină acești poluanți și reduce nivelul de umiditate. S-a demonstrat că acest lucru îmbunătățește starea de bine a organismului, capacitatea de concentrare și chiar calitatea somnului.

Această preocupare pentru sănătate este strâns legată de sustenabilitate. O fereastră de mansardă VELUX bine izolată contribuie și la creșterea eficienței energetice a clădirii. Prin aportul generos de lumină naturală și aer proaspăt, iluminatul artificial și ventilația mecanică sunt reduse. Rezultatul: facturi mai mici și o amprentă de carbon mult diminuată. Alegerea unui produs de calitate este o alegere sustenabilă mai ales în cazul renovărilor majore.

Grupul VELUX este dedicat principiilor economiei circulare: produsele sunt concepute pentru a putea fi reparate, recondiționate și, în final, reciclate, astfel încât materialele să nu fie irosite. Astfel, produsele au o durată de viață îndelungată. Pentru proprietari, acest lucru înseamnă o investiție într-o soluție care va rezista timp de decenii.

Sistemul complet pentru confortul locuinței

Experiența devine completă atunci când o fereastră de mansardă cu acționare electrică GLL este folosită împreună cu rulourile electrice. Proprietarii pot crea astfel atmosfera perfectă în orice moment al zilei: o lumină difuză și plăcută dimineața, cu ajutorul unui rulou plisat (precum FML), ideală pentru lucrul de acasă, sau întuneric eficient pentru un somn odihnitor, cu un rulou opac (precum DML). Rezultatul este un sistem complet integrat pentru gestionarea luminii, aerului și confortului, totul controlat dintr-o singură telecomandă sau chiar dintr-o aplicație mobilă.

Confortul nu mai este un lux, ci o parte esențială a locuințelor moderne. Atunci când planifică un spațiu nou sau renovează unul existent, proprietarii pot adopta noul standard al confortului electric cu soluțiile VELUX, creând o casă mai primitoare, mai confortabilă și perfect adaptată vieții moderne.

Articol susținut de VELUX