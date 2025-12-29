Confruntări cu militanți ISIS la sud de Istanbul, șapte polițiști au fost răniți

Șapte polițiști turci au fost răniți luni într-o ciocnire cu militanți suspectați de apartenență la Statul Islamic în nord-vestul Turciei, iar operațiunea poliției împotriva acestora era luni dimineață încă în curs de desfășurare, potrivit presei de stat și unui corespondent Reuters.

Luni dimineață încă se auzeau focuri de armă sporadice la locul ciocnirii din provincia Yalova, aflată la sud de Istanbul, pe coasta Mării Marmara, unde echipele de poliție au lansat o operațiune nocturnă la o casă despre care se crede că adăpostește militanți, a spus corespondentul Reuters.

Poliția a blocat drumul care duce la casă, iar un ofițer a spus că operațiunea este încă în desfășurare. La fața locului se vedea fum de la un incendiu, iar un elicopter al poliției survola zona, unde la sol erau mai multe ambulanțe și mașini de pompieri.

Poliția turcă a reținut săptămâna trecută 115 membri suspectați ai Statului Islamic, despre care a spus că plănuiau să comită atacuri în timpul sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou în țară.

Postul public de televiziune TRT Haber a transmis luni că polițiștii răniți au fost transportați la spitalele din apropiere și nu se află în stare gravă.

Suspecții au deschis focul asupra poliției în momentul în care aceasta a lansat operațiunea, în jurul orei 3 dimineața , la periferia orașului Yalova, a relatat postul de televiziune NTV. Forțele speciale ale poliției au fost trimise la fața locului din provincia vecină Bursa pentru a oferi sprijin, a adăugat acesta.

Procuratura generală din Istanbul a afirmat săptămâna trecută că militanții Statului Islamic plănuiau atacuri împotriva non-musulmanilor în special.

În urmă cu aproape un deceniu, gruparea jihadistă a fost acuzată de o serie de atacuri asupra unor ținte civile din Turcia, inclusiv un atac armat asupra unui club de noapte din Istanbul și asupra principalului aeroport al orașului, în care au murit zeci de persoane.