Confruntări violente cu jandarmii și amenințări pentru presă. Scandal cu fanii Timișoarei și cei ai Stelei în centrul Sibiului

Suporterii celor de la Poli Timișoara și Steaua au intrat în conflict cu câteva ore înaintea meciului din etapa 9 a Ligii 2, relatează GOLAZO.ro

Cele două tabere au luat cu asalt centrul Sibiului, oraș în care se desfășoară partida, fanii Stelei ocupând Piața Mare, iar cei timișoreni Piața Mică, fiind separați de o coloană de jandarmi.

Suporterii roș-albaștrilor ar fi intrat în conflict cu Jandarmeria, după ce au aruncat cu sticle și au mutat bănci în centrul Sibiului.

Forțele de ordine au intervenit cu spray-uri lacrimogene și au avut nevoie de întăriri pentru a face față situației.

Totodată, suporterii ar fi amenințat trecătorii care filmau momentul, iar unui reporter i-ar fi fost atrasă atenția că este în pericol dacă mai filmează. „Pot distruge tot în jurul meu, magazine, terase”, ar fi transmis un suporter, potrivit turnulsfatului.ro.

Au existat și altercații între suporterii celor două echipe, după mai multe scandări, însă aceștia s-au așezat ulterior la terasele din zonă, sub supravegherea jandarmilor.

Mai multe detalii pe GOLAZO.ro