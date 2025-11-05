Congresmanii republicani critică Pentagonul pentru lipsa de informații privind reducerea trupelor din România. „Nici măcar eu nu primesc un răspuns și sunt în echipa ta”

Congresmanii republicani și democrați au criticat marți Pentagonul pentru că nu i-a informat cu privire la problemele de securitate națională, inclusiv despre retragerea parțială a trupelor din România, și au afirmat că, uneori, înalții oficiali din domeniul apărării par să submineze politicile președintelui american Donald Trump, într-o rară manifestare bipartizană de frustrare față de administrația Trump, informează Reuters.

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth a depus eforturi pentru a controla fluxul de informații despre cea mai puternică armată din lume și le-a spus angajaților Pentagonului că trebuie să obțină permisiunea înainte de a interacționa cu membrii Congresului.

În cadrul audierii de peste două ore a Comisiei pentru servicii armate a Senatului, parlamentarii au afirmat că înalții oficiali ai Pentagonului nu au răspuns la întrebările și preocupările Congresului.

Reproșuri din tabăra republicanilor

Senatorul republican Dan Sullivan l-a menționat în mod special pe Elbridge Colby, cel mai înalt oficial al Pentagonului în materie de politici.

„Omule, nici măcar eu nu primesc un răspuns, și noi suntem în echipa ta”, a spus Sullivan, adăugând că era mai greu să obțină un răspuns de la Colby decât să vorbească cu Hegseth sau chiar cu Trump.

Colby „s-a descurcat foarte prost în această privință. Cel mai prost din administrație”, a spus Sullivan.

Echipa lui Colby, cunoscută sub numele de Biroul Subsecretarului Apărării pentru Politici, este una dintre cele mai puternice părți ale Pentagonului, responsabilă cu formularea de recomandări politice către Hegseth.

Pentagonul nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

„Nu am fost invitat”

Un domeniu care a fost supus unei analize amănunțite a fost comunicarea privind planurile SUA de a reduce numărul de soldați prezenți pe flancul estic al Europei, în România, o decizie care a fost criticată de către parlamentarii republicani de rang înalt atunci când a fost anunțată săptămâna trecută.

În cadrul audierii de marți, Austin Dahmer, candidatul la funcția de secretar adjunct al apărării pentru strategie, planuri și capacități, a declarat că congresmenii au fost informați de trei ori cu privire la această chestiune înainte de anunț.

În replică, parlamentarii au afirmat că această informație nu este corectă.

„Puteți să-mi spuneți cine le-a organizat, datele… pentru că eu nu am fost invitat”, a spus senatorul republican Rick Scott.

Președintele comisiei, senatorul republican Roger Wicker, a întrerupt audierea și a spus că aceste ședințe nu au avut loc. „De unde ați obținut această informație?”

Dahmer a spus că se pare că a fost o neînțelegere. Legiuitorii păreau, de asemenea, confuzi în ceea ce privește obiectivele Pentagonului și dacă acestea erau în concordanță cu prioritățile lui Trump.

Dificultăți ale Pentagonului pentru a înțelege prioritățile administrației Trump

Senatorul democrat Jacky Rosen a spus că Pentagonul a depus puține eforturi pentru a contacta legiuitorii în vederea discutării strategiei sale de apărare națională, un document care, potrivit oficialilor, urmează să fie publicat în curând și care va prezenta prioritățile departamentului.

„Nu vedem niciun motiv de urgență pentru a lua legătura cu Congresul”, a spus Rosen.

Unii oficiali ai Pentagonului au descris dificultățile de a înțelege prioritățile administrației, care în ultimele luni a ridicat în prim-plan probleme care fuseseră lăsate în plan secund, precum testele nucleare, democrația în Venezuela și traficul de cocaină.

În mai multe rânduri, Pentagonul a suspendat efectiv livrările de arme către Ucraina, doar pentru ca Trump să revoce această decizie.

„Am văzut că politica biroului diferă de politica președintelui… Este asta bine pentru noi?”, a întrebat Scott.