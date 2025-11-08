Congresul PSD s-a încheiat, liderii au fost aleși, reflectoarele s-au stins, dar ce spun simpli membri ai partidului

Sorin Grindeanu a fost ales președinte cu 99% dintre voturi. HotNews a discutat, la Congresul PSD, cu membri din cei 3.000 de oameni prezenți, social-democrați necunoscuți pe plan național, dar care reprezintă partidul în teritoriu. Ei discută zilnic cu oamenii. „Nu poți să te duci într-un turn de fildeș și să privești de sus”, transmit celor din conducere chiar și cei care i-au votat.

În discursurile de la Congresul PSD care a avut loc vineri la Romexpo, majoritatea liderilor din noua conducere au vorbit despre reconstrucția partidului, despre cum PSD „trebuie să crească de la 20%”.

Chiar eurodeputatul Claudiu Manda, care a devenit vineri, la Congres, al doilea cel mai important om al partidului, a spus în fața celor aproximativ 3.000 de delegați că a intrat în echipa lui Grindeanu ca să ia parte la „reconstrucţia celui mai puternic partid din România”. PSD a fost, într-adevăr, la ultimele alegeri, partidul cu cel mai mare număr de voturi. Dar astăzi sondajele nu mai arată PSD în frunte, ci AUR.

Cei pe care nu-i cheamă nimeni în studiourile TV

În fața lui Adrian Năstase, Victor Ponta, Mircea Geoană și Marcel Ciolacu – foști președinți ai PSD, dar și în fața tinerilor social-democrați, Sorin Grindeanu s-a angajat, să reapropie partidul de alegători. Dar asta se face decât prin „sinapsele” din toată țara, prin zecile de mii de membri PSD.

Și cum politica arată că nu există „un singur popor” și nici „majorități permanente”, pe membri PSD de dincolo de reflectoare va cădea sarcina refacerii legăturii cu oamenii. Pe ei nu-i cheamă nimeni în studiourile TV, dar ei alcătuiesc rețeaua națională a social-democraților. Ei sunt zilnic „printre oameni, la firul ierbii”, cum i-a invocat chiar președintele Sorin Grindeanu în discursul său. Ce spun acești membri?

Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, desfasurat la Romexpo, Bucuresti, vineri, 7 noiembrie 2025. Inquam Photos / Codrin Unici

Adrian, inginer: „A fost o greșeală să ne aliem cu dreapta”

Adrian are 56 de ani, este inginer și vine din Arad. El crede că PSD este o forță și că are o șansă de revigorare. Social-democratul spune că puterea partidului vine de la oamenii care îl formează:

„Vedem asta și prin oamenii care s-au adunat aici, ne putem uita și la calitatea lor: foști miniștri, intelectuali”.

Întrebat de ce Sorin Grindeanu a fost singurul care a candidat pentru șefia partidului, Adrian spune că „e o chestie de politică internă”.

„Nu aș putea să vă spun de ce nu s-au făcut și alte echipe care să contracandideze”, adaugă inginerul.

Greșeala făcută de PSD a fost, după părerea lui Adrian, aceea că a intrat la guvernare cu partidele de dreapta, adică PNL și USR.

„Aceste lucruri, vedeți, dau naștere anumitor tensiuni, pentru că indiferent cum vrem și cum alegem, avem și viziuni diferite. Aici probabil că au apărut tensiuni și electoratul nostru clasic nu prea înțelege lucrurile astea. Plus că se pare că o parte din electorat a migrat și către AUR datorită promisiunilor naționaliste. Dar putem lupta să câștigăm înapoi acest electorat”, spune social-democratul.

El consideră că AUR nu ar trebui să fie o amenințare pentru PSD. Nu vede care sunt soluțiile AUR. Speră că partidul condus de George Simion va scădea în sondaje pentru că oamenii „își vor da seama că trebuie programe coerente și echilibrate”.

„Oamenii acum au văzut și s-au deșteptat, au acces la informații mai multe, nu mai e suficient să audă doar ce vor, ce le place pe moment”, a mai spus Adrian.

În politică însă, nu poți aștepta să cadă adversarul, crede inginerul din PSD. „Toți suntem de vină” pentru scăderea în sondaje, spune el, înainte de a reintra în mulțimea membrilor pe care televiziunile nu-i cheamă în studiouri.

Viorel, profesor pensionar, membru PSD din 1991: „Inclusiv simpli membri avem o răspundere”

„Era nevoie de o primenire a celui mai important partid, partidul social-democrat. Pe noi ne interesează mereu și comunitatea de la baza piramidei”, spune un delegat din Iași. Viorel a intrat în PSD în urmă cu 36 de ani, în 1991. Și a rămas. Nu a făcut parte din niciun alt partid. A fost profesor.

A participat la aproape toate congresele și spune, la fel ca liderii care au vorbit de la pupitru în fața sălii, că e nevoie de o schimbare care trebuie să țină cont de ce s-a schimbat în țară și în lume.

Crede că PSD e un partid unde au loc toate generațiile.

Întrebat de HotNews cine e de vină pentru scorul slab pe care l-a obținut partidul la alegerile parlamentare din 2024, Viorel trasează un cerc larg.

„Toți, toți, inclusiv simpli membri avem o răspundere. Și vă spun cu cea mai mare sinceritate de ce. Sunt oameni care, dacă au avut o anumită funcție, au venit, au muncit, dar când n-au ținut cont de faptul că o funcție este efemeră.

„Un partid nu poate să fie numai pe platouri înalte, dar trebuie mereu să fie în concordanță cu ce-și dorește societatea. Nu poți să te duci într-un turn de fildeș și să privești de sus ce face românul”

Va reuși Sorin Grindeanu să repună partidul pe picioare?

Viorel spune că proaspătul ales lider al PSD este un om care poate să concentreze eforturile. „Sorin Grindeanu este un om al faptelor, un om care sigur va ridica scorul partidului”, spune profesorul de la Iași.

Fenomenul tăcerii

N-a fost ușor să discutăm cu membri PSD. La fiecare congres ai oricărui partid merge, situația e similară. Suntem într-un moment în care că ești de la putere sau de la opoziție, că te declari pro european sau naționalist circumspect cu UE și Bruxelles, te consideri nedreptățit față de ceilalți competitori politici.

E și o neîncredere în presă, dar se simte ca mai mult de atât. E ca un soi de frustrare generală.

Și mai e ceva. Oamenii reintră într-un soi de anonimat al opiniilor. Nu riscă. „Nu vreau să-mi fac probleme”, „Nu sunt eu în măsură să comentez”, „Nu știu ce să vă spun” au fost argumentele celor care nu au vrut să poarte un dialog.

„Nu vă spun oficial dar să știți că părerea mea e că înainte urcai pe treptele puterii în funcție de cât știai. Acum s-a inversat piramida și toți, indiferent de cât știu sau nu, ajung în vârf”, a spus un membru PSD după ce reporterii HotNews încercau să discute cu el.

„Alegătorii noștri sunt inteligența noastră” a spus unul dintre delegați, către un coleg al său.

Mihaela, 55 de ani, „În teritoriu se vede creștere”

Întrebată cum simte PSD acum, Mihaela, o femeie de 55 de ani spune că partidul e în stare de refacere: „Ne readunăm, ne strângem forțele”.

”Încercăm să fim cât mai activi în viața civică, în societate, în comunitate”, un lucru unde simte că au rămas restanți. Mihaela e satisfăcută că Sorin Grindeanu a eliminat cuvântul „progresist” și a apropiat astfel PSD mai degrabă de tradiție și de familie.

Mihaela spune că deși sondajele arată că partidul are aproximativdoar 20%, în țară lucrurile pare că merg bine: „În teritoriu, la noi, lucrurile se văd altfel, se vede creștere”.

Ea nu crede că AUR este o amenințare și deci că nici nu ar trebui să fie tratat ca o amenințare, ci ca orice alt partid.

Femeie, 75 de ani: „În România, foarte puține persoane mai muncesc”

Vorbim și cu o veche membră PSD. Are 75 de ani, a fost expert economist. În logica spiralei tăcerii, nu vrea să-și dea numele. Se simte nedreptățită, pentru că „PSD a făcut multe, multe lucruri bune, mai ales măsurile sociale pe care le-a propus și susținerea investițiilor, dar un val de oameni votează în necunoștiință de cauză”.

„Eu am fost crescută cu doctrina social-democrată. Adică să ajuți oamenii, să fie bine pentru toți, nu numai pentru tine. Oamenii utilizează acum internetul și toate rețelele sociale. Nu se documentează. Și merg așa, după val. Deși ar trebuit să se ia după fapte, nu după vorbe. Să nu voteze pentru că «vai ce frumos e ăla» și pentru că «îmi spune lucrurile pe care vreau să le aud»”, spune femeia.

Și să o spunem și „pe aia dreaptă”, zice ea. „În România, foarte puține persoane mai muncesc. Deși unele ar trebui să muncească, că nu sunt la vârsta de pensie. Nu găsesc un loc de muncă”.

O încheiere cât un program de guvernare, de la firul ierbii.