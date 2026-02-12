Congresul SUA, gest de sfidare rar față de Trump pentru a proteja Canada de taxele sale vamale

Camera Reprezentanților a SUA a susținut miercuri, la limită, o măsură de respingere a taxelor vamale impuse de președintele Donald Trump Canadei, un rar gest de mustrare la adresa președintelui și a liderilor partidului său în camera legislativă dominată de republicani, scrie Reuters.

Congresmenii au exprimat 219 de voturi „pentru” și 211 „împotrivă” pentru o rezoluție care să îl împiedice pe Trump de la a impune măsuri comerciale punitive asupra bunurilor canadiene în baza folosirii unei legi privind starea de urgență națională în SUA.

Un singur democrat nu a votat în favoarea proiectului, care a fost susținut și de șase legiuitori republicani ai partidului lui Donald Trump.

Reuters notează că a fost un vot simbolic important în Cameră, unde republicanii lui Trump dețin o majoritate fragilă, de 218 la 214. Rezoluția are șanse mari să fie adoptată și de Senat, care a votat de două ori pentru a-l bloca pe Trump să impună taxe vamale Canadei, în pofida faptului că republicanii dețin majoritatea și în camera superioară a Congresului.

Totuși, este puțin probabil ca rezoluția să devină lege, deoarece ar fi nevoie de majorități de două treimi în ambele camere pentru a anula un veto prezidențial așteptat din partea lui Trump. Majoritatea republicanilor s-au arătat reticenți în a se opune politicilor lui Trump.

Camera a aprobat rezoluția la o zi după ce trei republicani s-au alăturat democraților pentru a respinge la limită o inițiativă a liderilor republicani de a bloca inițiativele legislative care contestă taxele vamale decise de Casa Albă.

Membrii Congresului și-au exprimat frustrarea în legătură cu creșterea costurilor pentru consumatorii americani, precum și cu impactul taxelor vamale asupra companiilor implicate în comerțul internațional.

„Canada nu este o amenințare” pentru SUA

Reprezentantul Gregory Meeks din New York, care a inițiat rezoluția, a declarat că aceasta vizează reducerea costului vieții pentru familiile americane, el contestând afirmațiile administrației prezidențiale potrivit cărora ar exista o urgență națională legată de droguri, așa cum susținea Trump pentru a justifica măsurile comerciale punitive împotriva Canadei.

„Canada nu este o amenințare. Canada este prietenul nostru. Canada este aliatul nostru”, a spus Meeks, principalul democrat din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei, într-un discurs rostit înainte de vot.

Trump a avertizat că orice republican din Cameră sau Senat care va vota împotriva taxelor vamale va „suferi consecințe serioase la alegeri”.

El a atacat, de asemenea, Canada, afirmând că aceasta a profitat de Statele Unite în domeniul comerțului. „Se numără printre cei mai dificili parteneri din lume cu care să negociezi, mai ales în ceea ce privește granița noastră nordică”, a scris el pe rețelele sociale.

Congresmenii, îngrijorați de costul taxelor vamale impuse de Trump

Unii membri ai Congresului au obiectat de asemenea față de utilizarea repetată de către Trump a ordinelor executive pentru a stabili taxe vamale, mai ales împotriva unor aliați apropiați precum Canada, subliniind că Constituția SUA acordă acest drept legislativului, nu președintelui.

Think tank-ul Yale Budget Lab a declarat luna trecută că costul anual median al taxelor vamale decise de administrația Trump este de aproximativ 1.400 de dolari pentru fiecare gospodărie din SUA. Tax Foundation, o altă organizație nonpartizană din SUA, a estimat costul la 1.000 de dolari per gospodărie în 2025, și la 1.300 de dolari anul acesta, potrivit unui raport publicat săptămâna trecută.

Trump a declanșat un război comercial împotriva Canadei la scurt timp după începerea celui de-al doilea mandat al său, pe 20 ianuarie 2025. În februarie, el a anunțat taxe vamale de 25% pentru importurile din Canada, iar în august a semnat un ordin executiv prin care a majorat taxele pentru bunurile canadiene la 35%, pentru toate produsele care nu sunt acoperite de acordul comercial SUA-Mexic-Canada.

Măsurile au fost legate de ceea ce administrația sa susține că ar fi eșecul Canadei de a opri traficul cu drogul periculos fentanil, care a provocat o criză a consumului de opioide în SUA. Însă atât guvernul Canadei, cât și Agenția Antidrog a SUA (DEA) afirmă că traficul din Canada reprezintă mai puțin de 1% din cantitatea de fentanil ce ajunge pe străzile din SUA.