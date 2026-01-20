Consens în coaliție după „eforturi susținute” pentru a-l convinge pe Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu: „Mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un deficit mai mic”

Sorin Grindeanu a transmis marți că Executivul își va asuma răspunderea în fața Parlamentului și pentru un pachet de măsuri necesar „de reparație morală” și că nu se așteaptă ca reprezentanții Guvernului să se laude cu scăderea deficitului care „s-a făcut cu eforturile populației și firmelor”.

Printr-un mesaj pe Facebook, șeful PSD a anunțat că liderii partidelor de la guvernare au decis în coaliție să adopte pachetul de măsuri propus de social-democrați pentru relansare economiei.

„Măsurile PSD de relansare economică vor fi aprobate de Guvern, prin angajarea răspunderii în Parlament, la pachet cu reforma administrației publice!”, a scris Grindeanu.

El spune că decizia coaliției a venit după „prea multe luni în care am făcut eforturi susținute să-l convingem pe prim-ministrul Ilie Bolojan că susținerea firmelor românești reprezintă o prioritate absolută a Guvernului”.

Potrivit informațiilor HotNews, în ședința de luni a coaliției, reprezentanții partidelor au agreat că vor discuta despre care dintre măsurile propuse de social democrați vor fi asumate de Guvern, „un pachet negociat de toți”. Mai este nevoie de analiză în ceea ce privește impactul bugetar al măsurilor, potrivit unor surse politice.

Pachetul negociat între toate partidele din coaliție ar urma să fie finalizat pe 26 ianuarie. Premierul ar urma să-și angajeze răspunderea pentru reforma din administrația publică și pentru pachetul propus de PSD pe 29 ianuarie.

Potrivit unui anunț făcut luni de PNL, Guvernul își propune angajarea răspunderii în fața Parlamentului și pe un pachet de măsuri pentru relansare economică, a cărui formă va fi definitivată până pe 26 ianuarie, „cu contribuția tuturor partenerilor din coaliție”.

„Este un gest logic și așteptat de tot mediul de afaceri! Măsurile includ credit fiscal majorat și alte facilități pentru stimularea noilor investiții – garanții pentru IMM-uri, amortizare accelerată, deduceri suplimentare pentru investițiile în cercetare-dezvoltare”, a mai scris Grindeanu pe Facebook.

„Un gest de reparație morală”

Liderul PSD a mai spus că adoptarea pachetului de măsuri pentru relansarea economiei reprezintă „un gest de reparație morală după ce, în 2025, tot efortul guvernării de a reduce deficitul bugetar s-a făcut cu eforturile populației și firmelor”.

Grindeanu a mai declarat și că se așteaptă ca nimeni din Guvern să nu se laude cu reducerea deficitul bugetar pe anul 2025.

„Tocmai de aceea, mă aștept ca nimeni din Guvern să nu se laude cu un eventual deficit pe 2025 mai mic decât cel asumat în fața Comisiei Europene! Nu te poți lăuda că ai tăiat de la investiții și ai crescut taxele și impozitele”, a punctat liderul PSD.

Ce prevede pachetul propus în septembrie de PSD

La începutul lunii septembrie, liderii PSD au prezentat o serie de măsuri pentru relansarea economiei. Sorin Grindeanu spunea atunci că niciuna dintre propunerile partidului nu vor pune presiune pe buget: „Sunt facilități pe care statul poate să le ofere pe termen lung, măsuri care se autofinanțează sau sunt din fonduri europene și din alte surse”.

Una dintre măsurile anunțate de PSD se referă la tinerii care nu lucrează și nu mai sunt nici în sistemul educațional.

„Insistăm în acest pachet pe măsuri care vizează o categorie foarte importantă: tinerii care nu lucrează și nu sunt înscriși într-o formă de educație sau formare profesională și la care rata șomajului a ajuns din păcate, în România, la peste 24 la sută”, a spus Grindeanu.

Președintele PSD a spus atunci că partidul vrea să stimuleze angajarea tinerilor prin acordarea unor prime de stabilitate:

de 1.250 de lei/ lună în următorul an, acordată tinerilor din această categorie angajați pentru prima dată pe o perioadă nedeterminată.

1.000 de lei/ lună în primele 12 luni de la angajare.

O altă măsură propusă de PSD sunt garanțiile de stat pentru IMM-uri, pe care Grindeanu le-a numit „combustibilul real al economiei”. De asemenea, social-democrații au propus și măsuri de sprijin pentru firmele care investesc în „cercetare–dezvoltare–inovare”.

Ei au transmis că vor pune la dispoziția firmelor respective credite fiscale pentru investiții și o „super-deducere de 200% pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare”.