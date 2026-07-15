Conservarea apei de sub picioarele noastre: Adriatica redescoperă reîncărcarea apelor subterane

Proiectul „Blue Recharge”, derulat între Italia și Croația, se concentrează pe o tehnică de stocare a apei eficientă și mai puțin invazivă decât barajele. Iar pentru a încuraja această abordare, dezvoltă „credite albastre” inspirate de creditele de carbon (Articol de Marco Ranocchiari, jurnalist Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa)

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