„Consider că eu am dreptate”. Ce mesaj are Nicușor Dan pentru susținătorii care se declară dezamăgiți de el

Președintele a insistat, marți, că responsabilitatea pentru formarea noului guvern este la partide şi aşteaptă ca ele să vină cu soluţia pentru o majoritate parlamentară. El a avut și un mesaj pentru cei care l-au votat, iar acum îl critică.

Întrebat, într-o conferință de presă, de ce nu alege între cele două propuneri de premier pe care le are pe masă – Sorin Grindeanu, PSD, și Siegfried Mureșan, PNL, USR, UDMR – Nicușor Dan a spus că, spre deosebire de situațiile anterioare, când exista o așteptare rezonabilă că guvernul trece, acum este o certitudine că nu trece”. „Nu vreau să facem un joc de-a Guvernul”.

„Consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”

Chestionat ce mesaj are pentru susținătorii săi care se declară dezamăgiți de el, acuzându-l că este de partea PSD în această criză, Nicușor Dan a spus că consideră că el este care care are dreptate.

„Le transmit oamenilor că sunt un om rațional și atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți a susținătorilor lui înseamnă că are un motiv întemeiat pentru că altfel insitinctul de politician te îndeamnă să mergi cu ce cred susținătorii. Eu, fiind un politician rațional, în opinia mea, și cu responsabilitatea și jurământul depus la învestire, consider că eu am dreptate și duc România în direcția bună”.