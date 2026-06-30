Nicușor Dan, apariție publică în plină criză politică și cu Parlamentul în vacanță de mâine

Președintele Nicușor Dan participă marți, de la ora 13.00, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor UE acreditați în România, anunță Administrația Prezidențială. Apariția președintelui vine în ultima zi de activitate parlamentară, în timp ce negocierile pentru formarea unui guvern rămân blocate.

Evenimentul are loc la Hotelul JW Marriott Grand Hotel din București.

„Participare la dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România”, a anunțat Administrația Prezidențială.

Ultima zi în care Nicușor Dan poate desemna un premier înaintea vacanței parlamentare

Președintele Nicușor Dan le-a cerut vineri liderilor politici să vină cu soluții, fără să le dea un termen.

Marți este ultima zi în care președintele Nicușor Dan poate face o desemnare de premier înaintea vacanței parlamentare. Președintele nu are astăzi nicio ultimă întâlnire cu liderii partidelor pro-occidentale în program.

Sesiunea parlamentară se încheie astăzi, iar de mâine, 1 iulie, deputații și senatorii intră în vacanţă.

În cazul în care președinția anunță un premier în iulie sau august, se poate organiza o ședință extraordinare, dar unii aleși și-au planificat deja concediile.

Nicușor Dan are pe masă două variante de prim-ministru: eurodeputatul și liberalul Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, și Sorin Grindeanu, susținut de PSD.

Niciunul dintre cei doi nu reușesc, până acum, să obțină o majoritate parlamentară, după ce PSD a anunțat că „sub nicio formă” nu-l va vota pe Sigfried Mureșan pentru a ajunge prim-ministru. Și PNL a anunțat clar că nu-l va susține pe Sorin Grindeanu.