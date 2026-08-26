Consilier al lui Nicușor Dan, după vizita șefului CIA la Moscova: „Rusia nu se află într-o situație prea bună”

„Războiul din Ucraina nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin”, a declarat Vlad Ionescu, consilier de stat din echipa președintelui Nicușor Dan, din Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni.

Vlad Ionescu a comentat vizita făcută de șeful Agenției Centrale de Informații (CIA) a SUA la Moscova, într-un interviu care va fi difuzat vineri de TVR Info.

„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că, iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. Am văzut cel mai mult în presă, deci e greu să facem inferențe asupra a ceea ce s-a discutat”, a declarat consilierul de stat.

El a spus că este posibil să fie vorba despre o încercare a părții americane de a menține războiul din Ucraina în „niște repere controlabile” și de a-l orienta „către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die”.

„Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă, ca să spun așa. Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult, cu implicații din nou negative asupra economiilor, asupra securității Europei și global”, a adăugat Vlad Ionescu.

Vlad Ionescu, consilier de stat în Administrația Prezidențială, în Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni. Inquam Photos / Octav Ganea

Șeful CIA a făcut o vizită neanunțată la Moscova

John Ratcliffe a mers marți la Moscova, iar primele semnale spun că a făcut această călătorie pentru a-i adresa un avertisment lui Vladimir Putin, cu privire la posibila intenție a acestuia de a escalada războiul din Ucraina.

Este neclar dacă șeful CIA s-a întâlnit în mod direct cu președintele Rusiei. Un corespondent la Kremlin, Alexander Iunașev, a scris pe Telegram că Putin a anulat un eveniment pentru care se pregăteau „sute de oameni”, tocmai pentru a participa la o astfel de întâlnire.

Totuși, Kremlinul a negat acest lucru.

„Nu au fost planificate întâlniri cu Putin”, a declarat Dmitri Peskov pentru TASS.