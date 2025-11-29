Consilieră a premierului, despre programa de română pentru clasa a IX-a: „Pare mai degrabă croită pe orizontul de nevoi al studenților de la Facultatea de litere”

Luciana Antoci, consilier de stat în echipa lui Ilie Bolojan, a declarat că „școala trebuie să vină cu o reacție putenică și imediată de răspuns” în fața unui analfabetism funcțional care a atins un „nivel de alertă”, potrivit testărilor internaționale PISA aplicate în clasa a IX-a, care evaluează competențele formate în gimnaziu.

Luciana Antoci, care a precizat că le predă română elevilor de liceu din Iași de aproape trei decenii, a spus că a „urmărit cu deosebit interes diversitatea punctelor de vedere și opiniile critice” în contextul punerii în dezbatere publică a Programei de limba și literatura română pentru clasa a IX-a.

„Cunoscând temeinic, prin prisma experienței directe, profilul elevilor pe care îi avem astăzi în bănci, mă alătur și eu vocilor care pledează pentru o programă modernă, vie, flexibilă, orientată deopotrivă spre cultivarea gustului estetic și a plăcerii de a citi, dar și spre acumularea de cunoștințe relevante pe care elevii să le înțeleagă atât sincronic, prin comparație cu manifestări literare similare din alte spații culturale, cât și diacronic, prin înțelegerea, în linii generale, fără date de specialitate dezvoltate în profunzime, a procesului de evoluție a literaturii române”, a declarat consilierul de stat.

„Analfabetismul funcțional a atins un nivel de alertă”

Antoci a reliefat importanța „datelor de context” în elaborarea programelor.

„Segmentul de vârstă căruia îi este adresată programa aflată în dezbatere se suprapune perfect peste cohorta de elevi care face obiectul testărilor internaționale PISA aplicate în clasa a IX-a, dar care evaluează competențele formate în anii de gimnaziu. Rezultatele acestor evaluări reflectă o realitate îngrijorătoare: analfabetismul funcțional a atins un nivel de alertă”, a adăugat ea.

Consilierul de stat consideră că „școala trebuie să vină cu o reacție putenică și imediată de răspuns care să diminueze și, în timp, să controleze acest fenomen ale cărui efecte au tot mai multe reverberații și în plan social”.

„Însă, așa cum este concepută acum, programa de limbă și literatură română pare mai degrabă croită pe orizontul de nevoi al studenților din anul întâi de la Facultatea de litere care debutează pe o rută de specializare aprofundată, decât pe acela al adolescenților care, abia trecând pragul liceelor, vibrează în raport cu teme care sunt consonante cu preocupările și frământările specifice vârstei și nivelului lor de dezvoltare psiho-cognitivă și afectivă”, a continuat Luciana Antoci.

Care este „miza principală”

Luciana Antoci consideră că „miza principală a studierii limbii și literarurii române în clasa a IX-a este, înainte de toate, pregătirea elevilor în spiritul curiozității de a descoperi lumea prin lectură și studiu temeinic, în spiritul unei culturi generale solide și al dorinței de a învăța continuu și cu sens”.

„Reperele la care ne-am raportat în ultimii ani și care pot suporta desigur recalibrări, au permis profesorului să-i atragă pe elevi în lecturi captivante și în dezbateri interesante pe teme de interes precum Adolescența, Iubirea, Călătoria și aventura, Școala, Literatura și cinematografia sau Confruntări etice prin care s-a deschis perspectiva asupra studiului textelor unor autori din diferite epoci și curente literare, dar și explorarea unor tehnici de lectură prin care sunt consolidate veleitățile unor cititori avizați, capabili să facă exerciții de deconstrucție a textului și de recompunere a mesajelor și a sensurilor de profunzime din subtext, dar și să-și dezvolte cea mai înaltă abilitate cognitivă – gândirea critică”, a mai afirmat ea.

În plus, a mai spus consilierul de stat, „o perspectivă modernă de didactică a disciplinei poate corela, în mod consolidat, studiul limbii române cu explorarea textului literar, prin aplicații coerente și relevante de înțelegere a limbii ca element de exprimare a funcțiilor limbajului, pe de o parte, dar și ca instrument de expresivitate artistică, pe de altă parte”.

FOTO: Andreaobzerova | Dreamstime.com