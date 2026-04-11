Consilierul guvernatorului BNR: „O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică”

Consilierul guvernatorului BNR, Eugen Rădulescu, a afirmat, la Digi24, că o criză politică ar face aproape inevitabilă o criză economică „de mari porporții”.

Eugen Rădulescu a fost întrebat, sâmbătă, la Digi 24, ce ar însemna o criză politică în acest context bugetar şi fiscal fragil.

„Dacă ajungem la o criză politică nu văd scenariul în care scăpăm de o criză economică dramatică. O criză politică poate să ne azvârle foarte repede într-o criză economică de mari proporţii”, a afirmat Eugen Rădulescu, citat de News.ro.

Invitat să comenteze afirmaţia preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu legată de faptul că Bulgaria a reușit să adopte moneda euro, deși au trecut prin crize politice succesive, Rădulescu a spus că, indiferent de soliditatea guvernelor de la Sofia, acestea nu au ridicat deficitul bugetar.

„Bulgarii sunt din 1997 în Consiliul Monetar. Bulgarii n-au făcut niciodată un deficit bugetar mare în toată această perioadă. Au fost obligaţi să ţină deficitul sub control din cauză că nu aveau controlul emisiunii monetare. Emisiunea monetară la ei a fost ca un fel de cămaşă de forţă. Nu se puteau mişca. Şi atunci chiar dacă guvernele ar fi vrut cumva să dea drumul la baierile pungii pentru a avea câştiguri politice, n-aveau de unde. Şi atunci, într-adevăr, bulgarii au putut să intre în zona euro, dar din cauză că niciodată guvernele, acelea instabile care au fost, nu au dus deficitul bugetar nu la 9%, cât a fost la noi, măcar la 3,5%. A fost chiar mai jos”, a explicat consilierul guvernatorului BNR.

Eugen Rădulescu crede că România are nevoie de puţină raţiune politică şi spune că trage „nădejdea că ea va veni înainte de 20 aprilie sau înainte de a ajunge la vreun deznodământ nefericit”.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat recent că mesajele adresate social-democraților privind necesitatea stabilității politice pe care partidul ar periclita-o sunt nejustificate, dând exemplul Bulgariei, o țară cu instabilitate guvernamentală, dar cu un rating de țară mai bun decât al României.

„Văd şi aud în ultimele săptămâni, că să avem grijă să stăm la locul nostru, că stricăm stabilitatea politică şi de aici pot să decurgă diverse lucruri negative. Dau două exemple. Stabilitate politică, în exemplu, n-a existat în Bulgaria. În ultimii doi sau trei ani au fost opt sau nouă rânduri de alegeri. Nu puteţi să-mi spuneţi că acolo a existat stabilitate politică, iar rating-ul de ţară al Bulgariei, astăzi (..) este mai bun decât al României. Stabilitate politică avem în Coreea de Nord. Avem şi în Belarus”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.