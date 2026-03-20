Consilierul lui Bolojan: „Nu avem resursele” pentru reducerea semnificativă a prețului carburanților pentru toată lumea. Ce soluții sunt analizate

Consilierul pe probleme economice al premierului Ilie Bolojan, Ionuț Dumitru, a declarat vineri, la Digi24, că Executivul nu are resursele să reducă semnificativ prețul la pompă „pentru toată lumea”.

„Știm cu toții că avem o constrângere bugetară foarte serioasă, trebuie să reducem deficitul bugetar anul acesta la 6,2% din PIB. Deci orice măsură pe care o putem discuta în momentul de față trebuie să țină cont de această constrângere bugetară”, a spus Dumitru.

„Trebuie să înțelegem că statul are bani din taxele și impozitele pe care le colectează. Ca să aloci sume mai mari pentru rambursarea sau reducerea accizei, trebuie să reduci din altă parte, pentru că alte surse bugetare nu ai. Deficitul bugetar e foarte mare în continuare. Putem imagina foarte multe scenarii, însă ele trebuie să confrunte cu realitatea bugetară. Realitatea bugetară este una foarte clară: avem un deficit bugetar de 6,2% din PIB și trebuie să ne încadrăm în el, pentru că alte resurse nu avem”, a continuat consilierul.

Potrivit acestuia, măsurile deja existente, precum rambursarea parțială a accizelor pentru agricultură și transportatori, nu pot fi extinse la nivelul întregii populații.

„Sigur că atunci când avem o creștere foarte rapidă și consistența prețului la pompă, toată lumea e îngrijorată și toată lumea se gândește la ce poate face statul ca să reducă acest efort pe care fiecare cetățean îl face. Trebuie analizate toate soluțiile pe care le putem avea în limitele bugetului pe care îl avem aprobat, dar așteptările că statul poate să reducă semnificativ prețul la pompă pentru toată lumea, după părerea mea, nu se realizează, pentru că nu avem resursele să o facem”, a spus Dimitru.

Între soluțiile analizate se numără o acciză flexibilă, ajustată în funcție de prețul petrolului, dar și plafonarea adaosului comercial.

„Acciza flexibilă înseamnă practic o reducere a accizei în funcție de nivelul de preț al petrolului. Tocmai se gândește această soluție, pentru că nu știm unde se stabilizează prețul petrolului. Una este să se stabilizeze la 80 dolari/baril, alta la 150 dolari/baril. Plafonarea adaosului comercial trebuie analizată și văzut ce resurse bugetare avem la dispoziție și cum le putem utiliza cel mai rațional”, a explicat consilierul.

„Până nu avem mai multă claritate cu privire la ce se întâmplă cu prețul petrolului pe piețele internaționale, e greu de imaginat soluții, mai ales într-un buget cu constrângeri foarte mari”, a mai spus Ionuț Dumitru.

Bolojan: „O încercare de bruscare a pieţei poate conduce la penurie”

Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, despre situaţia pieţei carburanţilor cu reprezentanţii mai multor ministere, dar şi ai Consiliului Concurenţei şi ANAF, anunţând că la finalul săptămânii vor continua controalele pentru a vedea cum se formează preţurile, pentru evitarea creşterilor speculative.

„Nu sunt decizii uşor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acţionăm sunt multiple, în condiţiile în care nu putem controla preţul la care ţiţeiul intră pe piaţă, iar lanţurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieţei, printr-o plafonare arbitrară a preţurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de preţuri şi să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condiţiile reducerii deficitului”, a explicet Bolojan.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat, joi, că a început controale la nivel naţional pe întreg lanţul de distribuţie, de la importatori şi depozitari până la comercianţii finali de carburanţi, în contextul creşterii preţurilor. Inspectorii verifică suspiciuni de fraudă fiscală şi practici care pot afecta corectitudinea pieţei, iar dacă vor constata practici speculative vor sesiza instituţiile abilitate.

Crește numărul țărilor UE care iau măsuri pentru a ține sub control prețurile la pompă

Spania vrea să reducă Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) aplicată produselor de combustibil de la 21% la 10%, ca parte a unor măsuri menite să atenueze impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu, a relatat postul de radio SER, citând surse familiarizate cu planurile, potrivit Reuters.

Guvernul de la Madrid este așteptat să își dezvăluie planul de măsuri la o zi după ce cel al Italiei a anunțat că a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a amortiza impactul reducerii accizelor la combustibili până pe 7 aprilie.

Măsura, luată deja printr-un decret publicat în Monitorul Oficial de la Roma, a redus accizele la benzină și motorină de la 672,9 euro pentru 1.000 de litri la 472,90 euro.

Guvernul intenționează să acopere costul reducerii accizelor prin tăieri de cheltuieli, se mai arată în decret.

Miercuri, guvernul Austriei a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul de carburanți precum OMV (care deține aproximativ jumătate din benzinăriile din țară), pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului provocată de conflictul cu Iranul.





