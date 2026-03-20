Spania va reduce accizele și TVA-ul pe carburanți pentru a scădea prețurile la pompă

Un șofer alimentează la o benzinărie din Spania pe 11 martie 2026, după începerea războiului din Orientul Mijlociu, FOTO: Jorge Guerrero / AFP / Profimedia

Spania va reduce vineri Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) aplicată produselor de combustibil de la 21% la 10%, ca parte a unor măsuri menite să atenueze impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu, a relatat postul de radio SER, citând surse familiarizate cu planurile, potrivit Reuters.

Madridul intenționează, de asemenea, să suspende acciza pe hidrocarburi, ceea ce ar duce la o reducere imediată a prețului motorinei și benzinei cuprinsă între 0,30 și 0,40 de euro (0,35–0,46 dolari) pe litru, a transmis SER.

În plus, guvernul va elimina o taxă de 5% aplicată consumului de energie electrică, potrivit informațiilor obținute de postul de radio. Un purtător de cuvânt al guvernului a refuzat să comenteze înaintea conferinței de presă programate pentru ora locală 11:00, în cadrul căreia vor fi anunțate măsurile.

Miniștrii au declarat mai devreme în cursul acestei săptămâni că măsurile vor include ajutoare pentru sectoarele economice cele mai expuse crizei, dar au adăugat că nivelul ridicat al producției de energie regenerabilă al țării face ca economia sa să fie mai puțin expusă impactului creșterilor bruște ale prețului petrolului provocate de război.

Crește numărul țărilor UE care iau măsuri pentru a ține sub control prețurile la pompă

Guvernul de la Madrid este așteptat să își dezvăluie planul de măsuri la o zi după ce cel al Italiei a anunțat că a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a amortiza impactul reducerii accizelor la combustibili până pe 7 aprilie.

Măsura, luată deja printr-un decret publicat în Monitorul Oficial de la Roma, a redus accizele la benzină și motorină de la 672,9 euro pentru 1.000 de litri la 472,90 euro.

Guvernul intenționează să acopere costul reducerii accizelor prin tăieri de cheltuieli, se mai arată în decret.

Miercuri, guvernul Austriei a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul de carburanți precum OMV (care deține aproximativ jumătate din benzinăriile din țară), pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului provocată de conflictul cu Iranul.

„Obiectivul este clar: vrem, pe de o parte, să ținem sub control inflația, să stabilizăm prețurile combustibililor și să asigurăm competitivitatea”, a declarat cancelarul Christian Stocker în cadrul unei conferințe de presă convocate de liderii celor trei partide de centru aflate la guvernare.

Austria va restitui consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obținute din creșterea prețurilor la combustibili prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de 5 cenți pe litru, au declarat liderii coaliției.

Legislația privind aceste măsuri necesită aprobarea parlamentului, preconizată până la 1 aprilie, iar acestea vor fi valabile până la sfârșitul anului, a declarat guvernul de la Viena.