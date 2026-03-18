Soluția găsită de Austria pentru ieftinirea benzinei: Taie din taxe, dar ia și o măsură contra companiilor precum OMV

Coaliția de guvernare din Austria a anunțat miercuri că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul de carburanți precum OMV (care deține aproximativ jumătate din benzinăriile din țară), pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului provocată de conflictul cu Iranul.

Atacurile militare israeliene și americane asupra Iranului, precum și represaliile Teheranului, inclusiv perturbările traficului maritim în Strâmtoarea Hormuz – prin care trece aproximativ o cincime din rezervele mondiale de petrol – au determinat creșterea prețurilor petrolului, notează Reuters.

De asemenea, acestea au determinat guvernele să caute cu disperare o soluție, inclusiv prin utilizarea rezervelor strategice.

„Obiectivul este clar: vrem, pe de o parte, să ținem sub control inflația, să stabilizăm prețurile combustibililor și să asigurăm competitivitatea”, a declarat cancelarul Christian Stocker în cadrul unei conferințe de presă convocate de liderii celor trei partide de centru aflate la guvernare.

„Intervențiile (pe piață) sunt, desigur, o excepție, dar ne confruntăm în prezent cu o situație excepțională”, a adăugat el.

Taxele, reduce cu 5 cenți pe litru

Austria va restitui consumatorilor veniturile fiscale suplimentare obținute din creșterea prețurilor la combustibili prin reducerea taxei pe benzină, începând cu o reducere de 5 cenți pe litru, au declarat liderii coaliției.

Legislația privind aceste măsuri necesită aprobarea parlamentului, preconizată până la 1 aprilie, iar acestea vor fi valabile până la sfârșitul anului, a declarat guvernul.

„Reducem taxele petroliere și introducem măsuri pentru a limita marjele de profit de-a lungul întregului lanț valoric. Aceste măsuri specifice vor reduce prețul motorinei și al benzinei cu aproximativ 10 eurocenți pe litru”, a declarat Stocker într-un comunicat.

Nu este clar deocamdată cum va funcționa plafonarea câștigurilor, dar ministrul de externe Beate Meinl-Reisinger a spus că aceasta se va aplica odată ce profiturile le vor depăși cu 50% pe cele „dinaintea crizei (din Iran)”.