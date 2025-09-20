Consilierul lui Ilie Bolojan, despre premier și reformele propuse: „Dacă nu va avea susținere, va pleca” / „Există o rezistență foarte mare și din partide, și din mediul administrației”

Ionuț Dumitru, consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, a declarat că el crede că premierul „va pleca” dacă nu va avea susținere politică pentru reformele propuse.

„Ce pot să vă spun așa cum l-am cunoscut eu pe dânsul până în momentul de față, dacă nu va avea susținere, va pleca (…). Nu mi-a spus asta, dar cel puțin asta înțeleg și din declarațiile pe care le face. În momentul în care poți să faci niște lucruri, continui, și are energia să o facă și cunoștințele să o facă, dar dacă nu se poate, decât să stai într-o poziție, și s-a exprimat foarte des pe subiectul acesta, decât să stai într-o poziție și să nu poți să faci lucruri, mai bine lași pe altcineva”, a spus Ionuț Dumitru la Digi24, într-o emisiune difuzată sâmbătă.

Întrebat dacă simte că premierului îi sunt puse „frâne” în încercarea de a implementa măsuri de reformă, Ionuț Dumitru a răspuns: „Nu cunosc lucrurile acestea, nu sunt implicat în discuțiile politice foarte mult, dar vedem cu toții că există o rezistență foarte mare și din partide, și din mediul administrației în general, dar sunt reforme care trebuie făcute”.

Economistul a oferit exemplul situației din administrație, „care e gândită pe o structură administrativ-teritorială de la Gheorghiu Dej”.

„România, astăzi, are 3.000 și vreo 200, dacă nu mă înșel, de UAT-uri. Polonia are vreo 2.500 și Polonia are o populație aproape dublă ca a noastră. Oare e întâmplător că Polonia a absorbit mult mai bine banii europeni, că are o dezvoltare economică și regională mult mai bună decât a noastră?”, a continuat Ionuț Dumitru.

„Un prim demers de transparență”

Ionuț Dumitru a spus că „primul pas” în reforma administrativă este „această reducere de personal în administrația publică, cel puțin o standardizare de care discutăm de ani de zile, câți angajați ar trebui să aibă instituțiile publice la modul general”.

„Și cred că e un prim demers de transparență, eu, cel puțin, nu l-am mai văzut până acum, să vezi, să zicem, la toate UAT-urile câți angajați au pe diverse funcții și care sunt diferențele între diverse județe, între diverse primării. Cred că e util pentru toată lumea să vadă lucrurile acestea”, a mai spus Ionuț Dumitru.